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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Мобилизованные военнослужащие в Сибири постреляют по ночам

Источник:
Sibnet.ru
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Мобилизованные военнослужащие в центре формирования и слаживания подразделений в Новосибирской области приступили к ночным стрельбам, сообщает пресс-служба ЦВО.

Под руководством опытных инструкторов мобилизованные военнослужащие ночью стреляют из автоматов и пулеметов Калашникова, а также гранатометов АГС-17 «Пламя» и РПГ-7 по целям, имитирующим условного противника. Они применяют также приборы ночного видения и трассирующие (светящиеся) боеприпасы.

Днем проводятся практические занятия по всем дисциплинам: огневая, тактико-специальная и специальная подготовка, устройство средств связи, минно-взрывное дело, оказание первой помощи и самопомощи под огнем противника и другие.

Мобилизованных из четырех регионов Сибири, в частности Новосибирской и Иркутской области, Красноярского края и Тувы будут обучать в Новосибирском высшем военном командном училище.

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Оборона #Армия #Новосибирск
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