Кандидаты наук из Новосибирска ушли добровольцами на СВО

Военкоматы не призывали в рамках частичной мобилизации кандидатов и докторов наук из Новосибирска, часть ученых ушли на СВО добровольцами, сообщила Sibnet.ru советник председателя Сибирского отделения РАН по молодежной политике Елизавета Лидер.

Совет научной молодежи СО РАН попросил президента РАН Геннадия Красникова добиться отсрочки от частичной мобилизации для кандидатов и докторов наук. Решения пока нет, от мобилизации освободили только аспирантов.

«Пока (кандидатов и докторов наук) не мобилизовали по повесткам, только добровольно, если про Новосибирск говорить», — отметила лидер.

Точных данных о количестве добровольцев среди ученых у нее нет.

«Бронь оформлять можно было и до этого на научных сотрудников, но это точечное решение, не системное. У нас был запрос на системное, чтобы напряженность снять. Когда в точечном режиме решается, то все напряжены», — сказала собеседница.