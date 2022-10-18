Нежный кусочек из детства: как приготовить советский омлет

Те, кто застал советские времена, помнят традиционное блюдо детсадовских и школьных столовых — пышный и сочный омлет со сливочным вкусом. В чем секретная рецептура, как его готовили тогда и как воспроизвести сейчас, на домашней кухне?

Омлет — яйца с добавлением воды или молока — любят во всем мире, рецептов этого блюда существует множество: классический французский омлет, кюкю, итальянская фриттата, японской оякодон…

В России с удовольствием экспериментируют, пробуя рецепты омлетов из разных стран, но часто отдают предпочтение старому доброму советскому омлету «как в детском саду».

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Это блюдо не может похвастаться обилием начинок, добавок, специй, зато по своему сливочному вкусу и нежности поспорит с суфле. Отсутствие приправ и жирных добавок, а также сам способ приготовления делают его одним из самых полезных завтраков. К тому же омлет требует минимум ингредиентов:

Яйца — 10 штук

Молоко — 0,5 литра

Сливочное масло — 50 граммов

Соль — 5 граммов.

Главный секрет омлета советских столовых — количество яиц и количество молока должны быть равны. «В среднем яйцо весит 50 граммов, то есть 10 яиц — 500 граммов, столько же, сколько и молока. Порция получается один к одному», — объяснила технолог Любовь Сазонова на своем YouTube-канале.

Удивляться количеству яиц не надо, сырая омлетная масса, вылитая в форму, должна быть по высоте не менее 2,5 сантиметра — это гарантия того, что блюдо поднимется хорошо и будет пышным.

Секреты пышного омлета

Первый секрет пышного омлета — все продукты для него должны быть комнатной температуры. Поэтому, если планируется приготовить омлет утром, то ингедиенты нужно достать из холодильника вечером. Вообще, они должны отлежаться на столе не менее двух-трех часов.

Еще один важный нюанс — советский омлет по ГОСТу для школьных и дошкольных учреждений не жарился, а запекался. Поэтому понадобится духовка.

Перед приготовлением можно включить духовку разогреваться до 180 градусов. Пока она греется, смазать донышко и стенки формы размягченным сливочным маслом. Именно масло придает омлету нежный сливочный вкус и обеспечивает загорелую корочку.

Форму лучше всего использовать стеклянную или чугунную, они прогреваются равномерно и блюда в них не подгорают.

В миску разбить яйца, влить молоко и посолить. Для взрослых меню также использовали перец черный молотый.

А затем, и это еще один секрет, перемешать венчиком. Ни в коем случае не взбивать! Никакой пены быть не должно. После этого вылить омлетную массу в форму, поставить в духовку и «забыть» о блюде на 30 минут. Чем выше была омлетная масса, тем дольше она печется.

Во время приготовления нельзя открывать духовку. Омлет не выносит перепада температуры, и, если распахнуть дверцу, моментально опадает, теряя нежность.

О степени готовности омлета можно судить по тому, как он поднялся. Готовое блюдо увеличится в размерах примерно в полтора-два раза. А поверхность станет золотистой.

После того, как он будет готов, можно отключить духовку, открыть дверцу и оставить омлет «дозревать» на пять-семь минут. И только после этого доставать.

«После того, как вы вытащите его из духовки, омлет чуть осядет. Это нормально. Вы все сделали правильно», — отметила Сазонова.

Немного о советской кухне

ГОСТы и рецепты для кулинарных книг в Советском Союзе часто разрабатывали ученые, рассчитывая необходимые нормы потребления белков, жиров и углеводов, а также выверяли совместимость продуктов.

Ряд кулинаров считает советскую кухню одной из самых полезных и сбалансированных для человека, в отличие от современных рецептов, где порой можно встретить несуразные и даже откровенно вредные советы.

«В технологии приготовления пищи, есть такое понятие, как совместимость продуктов. А на просторе интернета нам иногда попадаются просто "шедевры" — голубцы с тушенкой, чебуреки из лаваша и тушенки, или под видом пиццы на сковороде подают банальный омлет с кучей добавок в виде колбасы и овощей», — добавила технолог.

Если кому-то советская кухня кажется излишне калорийной, резюмировала она, пусть попробует сдать нормы ГТО. И тогда, скорее всего, лишний вес не появится ни от советской кухни, ни от любой другой.