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Врач назвал продлевающие жизнь советские привычки

Источник:
Life.ru
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Фото: rlcalamusa1 / Attribution-ShareAlike License

Закаливание, ранний отход ко сну и ранний подъем, а также регулярные занятия лыжной ходьбой — эти советские привычки, широко распространенные среди граждан СССР, продлевали жизнь, заявил доктор медицинских наук Виктор Шахнович.

Закаливание тонизирует сосуды, усиливая их дренажную функцию. Обладая определенными знаниями, человек может воздействовать с помощью холодной воды на головную боль, боли в спине и суставах и даже депрессию, пояснил специалист.

Вторая привычка — ранние отходы ко сну и ранние пробуждения. Именно в промежуток между 21.00 до 22.00 в организме человека активнее всего вырабатывается гормон сна — он поддерживает работу сердечно-сосудистой системы и помогает в профилактике расстройств мозга.

Третья здоровая привычка — лыжная ходьба. Шахнович подчеркнул, что прогулки на лыжах способствуют улучшению кровообращения и предотвращают неврологические заболевания.

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