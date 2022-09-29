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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны открыло горячую линию для родственников мобилизованных

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Минобороны России открыло круглосуточную горячую линию для родственников мужчин, призванных в рамках частичной мобилизации, сообщается в официальном телеграм-канале ведомства сообщения.

Телефоны горячей линии Минобороны следующие: 8 (800) 100-77-07, 8 (495) 498-43-54 и 8 (495) 498-34-46.

На горячей линии можно получить ответы на вопросы, где находится военнослужащий и другую информацию по вопросам частичной мобилизации.

Мобилизованные получают статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту. Поэтому у них будут те же льготы: бесплатный проезд, продовольственное и вещевое обеспечение, жилищное обеспечение, обязательное государственное личное страхование, преимущественное право на поступление после увольнения в учебные заведения.


Тема: Военная мобилизация
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Топ комментариев

ecima

Зеленский забыл, какое государство в истории использовало ядерное оружие по прямому назначению. США Август...

жизнилюб

пусть свою память расшевелит..и вспомнит кто в мире первым применил ядер.оружие...и кому не стоит доверять...потому...

MuCbE

Прощай благополучие Европы и ее жителей!!

nicollaich

Жаль, что не вышло мирно, как с Крымом.