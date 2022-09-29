Минобороны открыло горячую линию для родственников мобилизованных

Минобороны России открыло круглосуточную горячую линию для родственников мужчин, призванных в рамках частичной мобилизации, сообщается в официальном телеграм-канале ведомства сообщения.

Телефоны горячей линии Минобороны следующие: 8 (800) 100-77-07, 8 (495) 498-43-54 и 8 (495) 498-34-46.

На горячей линии можно получить ответы на вопросы, где находится военнослужащий и другую информацию по вопросам частичной мобилизации.

Мобилизованные получают статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту. Поэтому у них будут те же льготы: бесплатный проезд, продовольственное и вещевое обеспечение, жилищное обеспечение, обязательное государственное личное страхование, преимущественное право на поступление после увольнения в учебные заведения.