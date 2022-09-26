Европа обсудит прием уклоняющихся от мобилизации россиян

Еврокомиссия активно обсуждает со странами Евросоюза возможность принятия граждан России, уклоняющихся от мобилизации, сообщила представитель ЕК Анита Хиппер.

По ее словам, межгосударственные консультации продлятся два дня и завершатся 27 сентября. При этом Еврокомиссия при необходимости готова помогать странам Европы в принятии беженцев, подчеркнула она.

Евросоюз в середине сентября приостановил соглашение об упрощенной выдаче виз с Россией. 21 сентября Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Латвия, Польша и Эстония отказались выдавать визы уклоняющимся от мобилизации.

При этом ряд европейских стран придерживаются обратной позиции. Так, Германия согласна выдавать визы россиянам, которые уклоняются от мобилизации. Берлин также поддержали Испания, Чехия и глава Евросовета Шарль Мишель.