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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Европа обсудит прием уклоняющихся от мобилизации россиян

Источник:
ТАСС
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Еврокомиссия активно обсуждает со странами Евросоюза возможность принятия граждан России, уклоняющихся от мобилизации, сообщила представитель ЕК Анита Хиппер.

По ее словам, межгосударственные консультации продлятся два дня и завершатся 27 сентября. При этом Еврокомиссия при необходимости готова помогать странам Европы в принятии беженцев, подчеркнула она.

Евросоюз в середине сентября приостановил соглашение об упрощенной выдаче виз с Россией. 21 сентября Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Латвия, Польша и Эстония отказались выдавать визы уклоняющимся от мобилизации.

При этом ряд европейских стран придерживаются обратной позиции. Так, Германия согласна выдавать визы россиянам, которые уклоняются от мобилизации. Берлин также поддержали Испания, Чехия и глава Евросовета Шарль Мишель.

Тема: Военная мобилизация
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Политика #Мир
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Топ комментариев

kygear

Новосибирск очень упитанный город.Еды завались,шмотки тоже в изобилии и жвачки полно.Значит эта провокация...

GammiPluh

США заигрались в гегемона, но и они должны же понимать что такие решения это 100% абсолютный апокалипсис

GammiPluh

а какая разница передали они или сами ударили, никакой, это моментальный обмен ударами по территории...

urbasik

Кто бы указывал.Пробы ставить негде