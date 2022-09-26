Европа обсудит прием уклоняющихся от мобилизации россиян

Еврокомиссия активно обсуждает со странами Евросоюза возможность принятия граждан России, уклоняющихся от мобилизации, сообщила представитель ЕК Анита Хиппер.
По ее словам, межгосударственные консультации продлятся два дня и завершатся 27 сентября. При этом Еврокомиссия при необходимости готова помогать странам Европы в принятии беженцев, подчеркнула она.
Евросоюз в середине сентября приостановил соглашение об упрощенной выдаче виз с Россией. 21 сентября Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Латвия, Польша и Эстония отказались выдавать визы уклоняющимся от мобилизации.
При этом ряд европейских стран придерживаются обратной позиции. Так, Германия согласна выдавать визы россиянам, которые уклоняются от мобилизации. Берлин также поддержали Испания, Чехия и глава Евросовета Шарль Мишель.
kygearНовосибирск очень упитанный город.Еды завались,шмотки тоже в изобилии и жвачки полно.Значит эта провокация...
GammiPluhСША заигрались в гегемона, но и они должны же понимать что такие решения это 100% абсолютный апокалипсис
GammiPluhа какая разница передали они или сами ударили, никакой, это моментальный обмен ударами по территории...
urbasikКто бы указывал.Пробы ставить негде