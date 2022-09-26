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Астролог предсказала наступление самого трудного периода в мире

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Трудные времена для всего мира еще впереди, считает астролог Василиса Володина, самый тяжелый период, несущий в себе глобальные перемены, ждет людей весной 2023 года.

Володина составила астрологический прогноз на ближайший год, акцентирую внимание на расположении звезд и планет. Этой осенью на события в мире и России будут особенно влиять Марс в Близнецах, квадрат Сатурна и Урана и два затмения.

Октябрь и ноябрь будут важными месяцами: появятся новые влиятельные персоны, произойдут ситуации, влияющие на мировые процессы. Последняя декада октября и первая декада ноября — это важное, с политической точки зрения время, время наибольших изменений мировой повестки.

Все, что произойдет в конце октября — начале ноября, будет иметь значение весной 2023 года. Интерпретировать события ближайших недель сейчас будет невозможным, а внимание стоит уделять определенным деталям.

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«Весна 2023 года сама по себе несет в себе события, которые являются прологом для еще более важных мировых изменений 2025 и 2026 годов. В общем, мир вокруг нас привычный меняется, трещит по швам, покой нам с вами только снится», — сказала Василиса Володина в эфире на YouTube-канале.

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