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Что ждет Россию: прогнозы астрологов и провидцев

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Глобальные военные конфликты и передел мира предсказывали много лет назад болгарская провидица Ванга и в начале года астролог Тамара Глоба. Какие предсказания уже сбылись и что ждет Россию в ближайшие годы?

В марте этого года астролог Тамара Глоба дала развернутый прогноз на события в России и мире в ближайшем будущем. В ее словах и реальных событиях за уже прошедшие пять месяцев противоречий не было.

Например, Глоба говорила, что летом будет определенное затишье, а в начале осени мир вновь ждут активные действия.

Когда ждать мира

По словам Тамары Глобы, в тройке лет с 2021 по 2023 самым тяжелым будет конец текущего года (ноябрь-декабрь) и начало 2023 года. Это периоды споров, новых конфликтов, военных угроз. Помимо этого, 2023 год осложнится природными катаклизмами, такими как землетрясения и наводнения.

«Все жесткие события в последствии дадут всему миру желание объединения. С 2026 года начнутся те события, которые можно назвать открытым миром: разрушение границ, открытие государств, построение мира на дружественной основе», — говорила Глоба в интервью от 30 марта.

Облегчения жителям России стоит ждать примерно с 2024 года. В этот период начнет меняться не только мировая экономика, но и психология людей. Произойдет масштабный переворот — лидеры лишатся своих позиций, а те, кто не имел ничего, найдут ресурс к хорошим финансам и успеху.

Другие предсказания

Согласно предсказаниям Ванги, где они рассуждала о России на мировой арене, конфликт на территории Украины может затянутся на пять лет. Итогом станет объединение Украины и России. Также будет создан «Славянский союз», куда войдут Белоруссия и другие страны, вплоть до Болгарии и Сербии, говорила провидица.

Экстрасенс Павсекакий Богданов, интерпретируя предсказания Нострадамуса, тоже говорил об исходе военной спецоперации.

«Многополярный мир: Европа, Россия, Китай и Америка превратится в четко биполярный – РФ и Китай против ЕС и США, а после 2022 года Россия, ввиду экономических и политических моментов, будет вести большую игру на европейском поле. Часть стран отколется от европейского пространства, войдя в военные и политические союзы с Москвой и Пекином. Это будет старт невероятных изменений, и на все про все будет восемь лет», — говорил в начале года Богданов.

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