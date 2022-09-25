НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная мобилизация
Актуальная тема
Военная мобилизация
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Матвиенко указала губернаторам на ошибки при мобилизации

Источник:
Sibnet.ru
801 4

Губернаторы должны обеспечить частичную мобилизацию в полном соответствии с объявленными критериями призыва и не допускать ошибок, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Еще раз прошу каждого из вас — считайте, что обращаюсь лично — если необходимо, круглосуточно семь дней в неделю будьте в постоянном контакте с военкомами, на прямой связи с региональными омбудсменами и представителями общественности, но обеспечьте реализацию частичной мобилизации в полном и абсолютном соответствии объявленным критериям. Без единой ошибки!» — написала Матвиенко в своем телеграм-канале.

По ее словам, уже появляется и активно обсуждается в обществе и в социальных сетях информация о некорректных случаях мобилизации граждан, «очевидно не подпадающих под заявленные ранее военным руководством России правила отбора».

«Создается впечатление, что где-то допускают, что быстро отчитаться важнее, чем качественно выполнить важную государственную задачу. Такие перегибы абсолютно недопустимы. И считаю, совершенно справедливо вызывают резкую реакцию в обществе», — подчеркнула спикер Совфеда.

Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что она охватит 300 тысяч человек, или 1% от мобилизационного резерва страны.

Тема: Военная мобилизация
Путин освободил студентов от частичной мобилизации
Кремль подтвердил законность вручения повесток на митингах
Фейковые повестки стали рассылать через мессенджеры с Украины
Глава Совета ЕС пообещал визы уклоняющимся от мобилизации
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Кого призовут: что такое мобилизация?
Что ждет Россию: прогнозы астрологов и провидцев
Кто имеет право на отсрочку от мобилизации?
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Обсуждение (4)
Картина дня
Стало известно о послании Путина парламенту 30 сентября
Матвиенко указала губернаторам на ошибки при мобилизации
Эксперт раскрыл подвох рассрочки без переплат
Врач перечислил первые симптомы психического расстройства
О самом главном
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Четыре севших батарейки: что такое профессиональное выгорание
Зачем бросают горсть земли в могилу?
Любовь и месть: как понять кошку
Взломать человека: как работает социальная инженерия
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самые красивые девушки России. ФОТО
Самое обсуждаемое
62
Путин объявил частичную мобилизацию россиян
49
Киев сообщил об обмене командиров «Азова» и Медведчука
42
Жители России ринулись в Казахстан
41
Эрдоган заявил о желании Путина завершить конфликт на Украине
37
Новосибирский губернатор поддержал идею Кадырова о самомобилизации