Матвиенко указала губернаторам на ошибки при мобилизации

Губернаторы должны обеспечить частичную мобилизацию в полном соответствии с объявленными критериями призыва и не допускать ошибок, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Еще раз прошу каждого из вас — считайте, что обращаюсь лично — если необходимо, круглосуточно семь дней в неделю будьте в постоянном контакте с военкомами, на прямой связи с региональными омбудсменами и представителями общественности, но обеспечьте реализацию частичной мобилизации в полном и абсолютном соответствии объявленным критериям. Без единой ошибки!» — написала Матвиенко в своем телеграм-канале.

По ее словам, уже появляется и активно обсуждается в обществе и в социальных сетях информация о некорректных случаях мобилизации граждан, «очевидно не подпадающих под заявленные ранее военным руководством России правила отбора».

«Создается впечатление, что где-то допускают, что быстро отчитаться важнее, чем качественно выполнить важную государственную задачу. Такие перегибы абсолютно недопустимы. И считаю, совершенно справедливо вызывают резкую реакцию в обществе», — подчеркнула спикер Совфеда.

Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что она охватит 300 тысяч человек, или 1% от мобилизационного резерва страны.