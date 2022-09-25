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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Путин освободил студентов от частичной мобилизации

Источник:
Sibnet.ru
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Студенты, получающие первое высшее и среднее профессиональное образование, не подлежат призыву в рамках частичной мобилизации, такой указ подписал президент Владимир Путин.

Это касается как студентов, обучающихся в организациях среднего профессионального и высшего образования в очной форме, так и очно-заочной; в документе уточняется, что мера затронет тех, кто получает образование соответствующего уровня впервые, сообщает пресс-служба Кремля в телеграм-канале.

Под действие указа попадают также аспиранты, сообщили на горячей линии Минобрнауки России. «Все обучающиеся в государственных образовательных организациях по программе, которые имеют государственную аккредитацию, по очной или очно-заочной форме, имеют отсрочку от мобилизации, в том числе и аспиранты», — уточнили в ведомстве.

Минобрнауки запустило горячую линию по вопросам частичной мобилизации для студентов, где обучающиеся могут получить разъяснения о правилах призыва, а также психологическую поддержку. Она будет работать круглосуточно по телефону: 8 (800) 222-55-71 (доб. 1, доб. 2)

Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В ходе обращения к гражданам он объяснил это решение необходимостью «защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях».

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