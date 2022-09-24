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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Фейковые повестки стали рассылать через мессенджеры с Украины

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Спецслужбы Украины начали рассылать россиянам электронные "повестки" через мессенджеры, сообщил первый зампредседателя Координационного совета при Общественной палате (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.

«Продолжаются попытки расшатать наше общество фейковой волной <...>, призывами к экстремистским действиям. Например, новый фейк — якобы военные комиссариаты рассылают электронные повестки через мессенджеры», — цитирует ТАСС Малькевича.

По его словам, пошли вбросы о том, что первые мобилизованные уже находятся практически на фронте. «Достают старые фотографии какие-то. Еще распространяются кадры с отправкой мобилизованных из Магадана в один из российских городов, где они будут проходить подготовку, а подается это так, что эшелоны идут сразу на фронт», — сказал Малькевич.

Он также отметил, что Киев пытается помешать проведению референдумов на освобожденных территориях не только обстрелами. «Раскручивают темы, что голосование жителей на референдуме происходит по принуждению, повторяются раз за разом истории и фотографии ополченцев с автоматами, и это представляют как голосование под страхом смерти» — пояснил Малькевич.

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urbasik

Вот это правильно.Зачем такой штат раздули.И заодно докажут любовь к власти которую оберегаете.

Danilon

Поддерживаю ! Чем больше силовиков отправится на это замечательное дело, тем лучше.

Siberian sinner

Кто этот мощный дурачок человек?

krasprol

Этому государству нельзя доверять.