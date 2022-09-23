Жители России ринулись в Казахстан

Пограничная служба Казахстана зафиксировала рост числа въезжающих в страну россиян, сообщила пресс-служба ведомства.

«Имеющиеся 30 автомобильных пунктов пропуска работают в штатном режиме. На четырех наблюдается скопление в связи с увеличившимся потоком пассажиров и транспортных средств», — говорится в сообщении.

По словам председателя верхней палаты парламента Казахстана Маулена Ашимбаева, власти не планируют вводить ограничения на въезд граждан России на территорию страны.

После объявленной 21 сентября частичной мобилизации в России были раскуплены авиабилеты на рейсы в Турцию, Армению, Казахстан и другие страны, с которыми сохранилось сообщение, на ближайшие даты.

Власти до сих пор не объяснили, кому нельзя покидать страну во время частичной мобилизации. Некоторые регионы, например Иркутская и Курская области, Татарстан, запретили военнообязанным уезжать без разрешения военного комиссариата.