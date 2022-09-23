Осенью на срочную службу призовут 120 тысяч человек

Минобороны в рамках осенней призывной кампании в России на срочную службу будут набраны 120 тысяч человек, сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

«Осенью текущего года на военную службу будет призвано 120 тысяч чел. Это меньше, чем прошлой осенью, вместе с тем, даже при проведении специальной военной операции, это количество полностью удовлетворяет потребности силовых структур государства», — сказал Цимлянский.

По его словам, количество граждан, призываемых на военную службу, до начала каждой призывной компании устанавливается указом президента России.

Контр-адмирал подчеркнул, что граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут.