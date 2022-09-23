НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная мобилизация
Актуальная тема
Военная мобилизация
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Осенью на срочную службу призовут 120 тысяч человек

Источник:
Sibnet.ru
344 0
Фото: © Минобороны России

Минобороны в рамках осенней призывной кампании в России на срочную службу будут набраны 120 тысяч человек, сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

«Осенью текущего года на военную службу будет призвано 120 тысяч чел. Это меньше, чем прошлой осенью, вместе с тем, даже при проведении специальной военной операции, это количество полностью удовлетворяет потребности силовых структур государства», — сказал Цимлянский.

По его словам, количество граждан, призываемых на военную службу, до начала каждой призывной компании устанавливается указом президента России.

Контр-адмирал подчеркнул, что граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут.

Тема: Военная мобилизация
Омский губернатор попросил одуматься желающих отсидеться за границей
Глава Бурятии рассказал о призванных многодетных и неслуживших
Мужчины, не получившие повестки, смогут выехать за рубеж
Более 350 тысяч россиян подписали петицию против мобилизации
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Кого призовут: что такое мобилизация?
Песня Харламова про санкции разошлась по соцсетям
Кто имеет право на отсрочку от мобилизации?
Что ждет Россию: прогнозы астрологов и провидцев
Обсуждение (0)
О самом главном
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Четыре севших батарейки: что такое профессиональное выгорание
Зачем бросают горсть земли в могилу?
Любовь и месть: как понять кошку
Взломать человека: как работает социальная инженерия
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самые красивые девушки России. ФОТО
Топ комментариев

vladik81

дайте мне эти деньги и я скопирую акпп от тойоты. согласен даже на половину этих денег)

Uynachalnica

Сейчас "поймут, что происходит", и организуют бронь на всю оставшуюся жизнь!

pkv84

Ворье,никак не напилятся,позвоните китайцам спросите,как скопировать в наглую и поставить ПОЛНЫЙ производственный...

Denis CENTR

Ещё и пытается опровергать😂Да это он 100%Вот и скажите мне пожалуйста, уважаемые господа,- Как можно...