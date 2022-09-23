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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Кадыров заявил о перевыполнении Чечней плана мобилизации на 250%

Источник:
Sibnet.ru
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План призыва в рамках объявленной частичной мобилизации в Чечне перевыполнен на 254%, заявил глава республики Рамзан Кадыров. Из его слов получается, что мобилизованы в 3,5 раза больше людей, чем требовалось. Но что это был за план в цифрах, Кадыров не уточнил. 

По словам главы республики, такие результаты достигнуты благодаря формированию новых подразделений МО РФ. Все претенденты на службу прошли через Военный комиссариат. Власти региона проработали данный механизм с самого начала, еще до объявления частичной мобилизации.

«В республике есть резерв из тысяч добровольцев, которые при необходимости смогут пополнить ряды защитников Отечества... Поэтому я призываю население ЧР, в частности, наших любимых и уважаемых матерей, соблюдать спокойствие»,— написал Кадыров в телеграм.

Он уточнил, что в военной спецоперации на Украине уже приняли участие 20 тысяч жителей республики.

Кто такой Рамзан Кадыров

Глава Чечни добавил, что «всем нужно иметь четкую гражданскую позицию и не быть наивными». «Что касается тех, кто бьет себя в грудь, кричит, что он патриот, но покинул на период мобилизации Россию, то для таких трусливых подонков путь обратно должен быть закрыт навсегда», — убежден он.

Ранее Минобороны сообщило, что квот по численности призываемых из запаса граждан для регионов не установлено. Каждому региону определено отдельное задание «по поставке мобилизационных ресурсов», исходя из объемов имеющегося «мобилизационного людского резерва». 

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vladik81

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pkv84

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Uynachalnica

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Denis CENTR

Ещё и пытается опровергать😂Да это он 100%Вот и скажите мне пожалуйста, уважаемые господа,- Как можно...