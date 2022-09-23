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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Медики с боевым опытом станут приоритетом при мобилизации

Источник:
ТАСС
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Медики, имеющие опыт участия в боевых действиях и оказания экстренной медицинской помощи, будут в приоритете при мобилизации, сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

«В первую очередь, если мы говорим не о врачах, а о среднем медперсонале, то это, конечно, фельдшеры-мужчины, которые могут человека вытащить с поля боя, то есть достаточно крепкие. Самое главное, что все должны понять, безусловный приоритет — те, кто уже имеет опыт боевых действий, кто уже участвовал в боевых действиях», — цитирует ТАСС Хубезова.

По его словам, это, как правило, выпускники военно-медицинской академии, «уже побывавшие в горячих точках». «Если мы говорим о врачах, то это прежде всего реаниматологи, анестезиологи, хирурги-травматологи. Чем выше квалификация доктора, который призывается, тем он дальше будет на передовой, то есть в более крупных госпиталях работать и более квалифицированную помощь оказывать», — сказал Хубезов.

При этом, подчеркнул он, так как мобилизовать будут только тех, кто имеет «опыт в военно-полевой медицине и медицине катастроф», в приоритете будут медики, работающие в государственных клиниках.

«Если человек работает в частной клинике, вообще не имеет понятия, как правильно перевязать рану, как правильно остановить кровотечение, таких призывать не будут», — пояснил Хубезов. Нет никакого смысла призывать того, кто не умеет оказывать медпомощь в экстренных условиях, добавил он.

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