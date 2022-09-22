Грозит ли мобилизованным увольнение?

Около 300 тысяч россиян будут мобилизованы для участия в СВО. Согласно действующему законодательству, их могут уволить с работы. Депутаты разрабатывают поправки в ТК РФ, чтобы закрепить место за мобилизованными.

В Трудовом кодексе РФ нет понятия мобилизации. Но согласно пункту 1 части 1 статьи 83 Трудового кодекса, человек прекращает работать в организации в связи с призывом в армию при условии, что есть повестка из военкомата.

При частичной мобилизации действует тот же порядок, как при призыве работника на воинскую службу, сказал РБК профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

Депутаты Госдумы уже приступили к разработке поправок в ТК РФ, чтобы мобилизованный сохранил за собой рабочее место, как это бывает, например, в случае декрета.

«Будем работать над внесением изменений в Трудовой кодекс, чтобы сохранить трудовые гарантии и обеспечить меры господдержки частично мобилизованным», — заявила ТАСС глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

Так, возможно, в кодексе закрепят меры по государственной компенсации для граждан в случае потери рабочего места.