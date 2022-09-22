Песков опроверг информацию об отказе сына прибыть в военкомат

Ведущий YouTube-канала «Настоящая политика» Дмитрий Низовцев в прямом эфире позвонил человеку, которого представил как сына Пескова, и как сотрудник военкомата объявил о необходимости явиться в комиссариат в 10 утра.
«В 10 утра, естественно, я завтра не приеду. Вы должны понимать, если знаете, что я господин Песков, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Короче, я буду это решать на другом уровне», — ответил мужчина.
Он добавил, что у него «проблемы защищать родину нет» и что ему надо «понять, что происходит» и «какие у него есть права».
Дмитрий Песков в беседе с изданием «Подъем» заявил, что из разговора его сына «вырезали смысловую часть». При этом звонок был в прямом эфире. «Сначала попросите их выложить весь разговор. У меня нет сомнений в его единственно правильном выборе. И у него тоже»,— сказал пресс-секретарь президента.
Николаю Пескову 32 года. Это старший сын Дмитрия Пескова от первого брака с Анастасией Буденной. В 2010–2012 годах он служил в ракетных войсках.
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