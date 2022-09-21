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Автомат АК‑12 доработали по опыту боев на Украине

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Концерн «Калашников»

Автомат АК-12 доработали по опыту применения в рамках спецоперации на Украине, сообщил президент АО «Концерн "Калашников» Алан Лушников.

Прошло уже несколько совещаний по эксплуатации автоматов АК-12 в ходе спецоперации, отметил он. В частности, было предложено исключить режим отсечки по два выстрела, предусмотреть возможность установки двухстороннего управления режимами огня и регулируемой щеки приклада.

«Концерн, как и всегда, оперативно отреагировал на эти замечания: в кратчайшие сроки мы подобрали технические решения, сделали опытный образец и продемонстрировали его представителям Минобороны России. Одобренные технические решения сейчас вводятся в конструкторскую документацию автомата», — сказал Лушников в интервью РИА Новости.

Он отметил, что «АК-12 конструкции 2022 года отличается в лучшую сторону от ранее выпущенных изделий».

Разработанный «Калашниковым» автомат АК-12 имеет калибр 5,45 мм. Он обладает повышенной точностью и кучностью стрельбы. Значительно возросла эргономика автомата. АК-12 имеет несколько планок Пикатинни для установки дополнительного оборудования: прицелов, передней рукояти, фонаря, лазерного целеуказателя.

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