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Ивлеева продала Элджея за лайки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ivleeva360, t.me/ivleeva360

Блогер Настя Ивлеева пообещала пригласить Элджея в качестве гостя в «AgentShow 3.0», если их совместная фотография соберет 10 тысяч лайков.

Ивлеева опубликовала в телеграм-канале фотографию с Элджеем. Чтобы он пришел в «AgentShow 3.0», подписчикам нужно было поставить 10 тысяч лайков. На момент публикации снимок собрал больше 11 тысяч отметок «нравится».

Блогер заранее предупредила подписчиков, что ее отношения с бывшим мужем Элджеем сугубо деловые.

«Мы встречаемся только для контента, только хайп. Никаких личных отношений и никакой симпатии. Это ничего не значит и ни о чем не говорит. Просто гуляем, снимаем видео, потому что Леха тоже блогер», — сказала Ивлеева.

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