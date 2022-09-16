Ивлеева продала Элджея за лайки

Блогер Настя Ивлеева пообещала пригласить Элджея в качестве гостя в «AgentShow 3.0», если их совместная фотография соберет 10 тысяч лайков.

Ивлеева опубликовала в телеграм-канале фотографию с Элджеем. Чтобы он пришел в «AgentShow 3.0», подписчикам нужно было поставить 10 тысяч лайков. На момент публикации снимок собрал больше 11 тысяч отметок «нравится».

Блогер заранее предупредила подписчиков, что ее отношения с бывшим мужем Элджеем сугубо деловые.

«Мы встречаемся только для контента, только хайп. Никаких личных отношений и никакой симпатии. Это ничего не значит и ни о чем не говорит. Просто гуляем, снимаем видео, потому что Леха тоже блогер», — сказала Ивлеева.