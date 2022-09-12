Жизненный путь у каждого свой. Каждый день, каждую минуту своего существования мы делаем выбор. Этот выбор и есть наша Судьба, наш Путь. О своем пути рассказывает человек, который выбрал быть помощником и проводником для тех, кто ошибся или запутался в жизненных обстоятельствах.

Илья Ворлост — известный маг, который более 20 лет работает на поприще сверхъестественного, постигая ту область Вселенной, что недоступна взору обывателей.

— Ваша биография рассказывает: «Илья Ворлост родился 12 июня 1966 года в обычной советской семье рабочих»… Что за путь привел вас туда, где находитесь сейчас?

— Не просто путь, я прожил целую жизнь. И уже тогда, в детстве, понимал, что она не будет простой и понятной. Знания и знаки, которые посылала мне Вселенная всю мою сознательную жизнь, вели меня к моей цели - быть проводником между потусторонним и обыденным, между людьми и их целями.

Конечно, пока я не получил достаточно информации, я мог только догадываться. Искал ответы на кафедре психологии, где я учился, чтобы получить доступ к знаниям, но они не открыли мне истины. Потом я уехал в Тибет, где мне посчастливилось найти учителей, которые помогли найти баланс и внутреннюю уверенность в своих устремлениях.

Девять лет я жил и учился на древней земле, набирался опыта и знаний. Там я превратился из сына советских рабочих в Илью Ворлоста. Когда вернулся домой, в Россию, я уже знал, какой путь мне предстоит пройти и пошел по нему без страха. И вот, теперь я даю интервью о себе самом.

— Недавно вы выпустили книгу «Мой отзыв о черной магии». О чем она, почему «отзыв»?

— Эта книга является квинтэссенцией моего опыта, который я приобрел за многие годы практики. Мой путь — это путь непрекращающегося развития и самосовершенствования. В отличие от любой другой сферы деятельности, магия — одна из самых неизученных и неопределенных. Веками мудрецы и ученые пытались найти ответы на магические вопросы, охарактеризовать или систематизировать то, что мы знаем о ней, но так и не пришли к четкому выводу. Я долгие годы изучал бесчисленные труды на эту тему, сравнивая со своим собственным опытом. Книга «Мой отзыв о черной магии» — своеобразное переосмысление, субъективное рассуждение практика о сверхъестественном.

Это попытка лично ответить на спорные вопросы, исходя из того, что я чувствовал и видел сам.

Честно говоря, я не сразу решился на написание и публикацию. Основным толчком к этому послужили отзывы и вопросы моих клиентов. Редко, когда встретишь человека с огромным багажом знаний в своей сфере деятельности. Я такой человек, и мне есть, о чем рассказать людям, если, конечно, они захотят слушать.

— К слову об отзывах. В интернете можно найти разные мнения по поводу Вашей профессиональной деятельности. Что скажете на это?

— К сожалению, мое ремесло имеет одну неприятную особенность — оно непредсказуемо. Я не могу гарантировать результат на сто процентов.

На самом деле, мало, кто может это сделать, даже при этом не занимаясь магией. Такие тонкие материи не поддаются точным прогнозам. Если клиент понимает это и согласен на риск, значит, мы точно сработаемся.

Бывали и такие случаи в моей практике, когда заказчик отказывался верить в то, что ничего не получилось. Поэтому я обеспечиваю подушку безопасности и себе, и клиенту, разделяя оплату на два этапа — треть перед оказанием услуги авансом, остальная часть — только после видимого результата.

Я даю возможность заказчику самому оценить итоги нашей работы в течение трех месяцев с момента прямого обращения.

Также я всегда даю рекомендации, соблюдение которых может очень помочь процессу. Опять же, далеко не все клиенты ответственно относятся к этим указаниям. Если муж, у которого проблемы с алкоголем, возвращает с моей помощью обиженную жену, но при этом продолжает пить и относится к ней плохо, я не могу гарантировать, что женщина останется с ним навсегда. Рано или поздно она снова не выдержит и уйдет.

Плюс, я не работаю с несовершеннолетними и с неадекватными клиентами. Под неадекватностью я подразумеваю психическую нестабильность или вполне знакомые каждому заболевания. Это определенное табу, я не могу помочь человеку, который не в состоянии справиться со своими внутренними конфликтами.

Одно дело — горе или депрессия, с которой вполне может помочь соответствующий специалист. Другое — неконтролируемое эмоциональное возбуждение, непоследовательность и нелогичность поступков. Таким клиентам я отказываю без объяснения причин.

Поэтому вопрос отрицательных отзывов в интернете достаточно спорный и неоднозначный. К тому же, с годами интернет из свободного пространства превратился в инструмент для получения прибыли. Это закономерный процесс, так что удивляться не стоит. Многие зарабатывают на написании негативных отзывов, не стесняясь лично требовать деньги за удаление.

Отзывы обо мне опубликованы на более, чем 60 ресурсах. И только на четырех из них есть откровенный негатив. Именно авторы этих отзывов просят деньги, шантажируют, угрожают написать больше. Но я не имею привычки сотрудничать с теми, кто идет на шантаж, поэтому, да, моя репутация в интернете не такая уж и «белая и пушистая».

Алексей П.: Пишу этот отзыв, потому что хочу сказать «спасибо» вам Илья за помощь в решении проблемы с женой. Узнал о сопернике и измене. Не знал как поступать. Обратился к Илье Ворлост... Проблема решилась примерно за месяц. Жена напроч забыла любовника и теперь только моя...



Маша А.: ...Оказалось, что реально можно вернуть бывшего даже после 2 лет разлуки и огромной обиды. Мои сомнения также были относительно расстояний. Я жила к тому времени в Москве, а он в Воронеже. Судьба развела нас. Но для настоящего мага и это расстояние не преграда. Обращайтесь к Илье смело. Он действительно сильный маг!



Людмила В.: ...Был обещал срок решения проблемы в 2-3 недели. По факту пришлось ждать месяц. Проблема решена, но сроки для меня были очень важны. Я недовольна.



Марат Ю.: Илья меня поразил, удивил! Я запутался в женщинах у меня был любовный треугольник: я, жена, любовница. И любил Обеих. А потом жена все узнала и подала на развод. А у нас трое детей и старшему то всего 12 лет. За их будущее без отца страшно стало. Обратился к Илье Ворлост. Сделали обряд приворота ВУДУ и жена меня простила. Правда пришлось выждать около месяца. По сути мне спасли семью, за что я безмерно благодарен Илье! Ловите мой благодарный отзыв)



Отзывы с сайта topmagi.ru/vorlost

— Что самое странное вы читали о себе в Сети?

— Это мой любимый сорт отзывов. «Байки про Илью Ворлоста» — вот, как я их называю. В основном, это касается отзывов, написанных на заказ, которые пытаются выставить меня в негативном свете. Например, отзыв о том, что на самом деле меня нет и никогда не существовало, а фото — это цифровая обработка, которая изначально изображает совершенно другого человека.

Учитывая, что я не люблю фотографироваться, и моих фотографий в Сети крайне мало, эта версия кому-то может показаться логичной. Тем более, что автор приводит достаточно веские аргументы.

Ну и еще один тип отзывов — это отзывы о том, что я требую с клиентов баснословные суммы, а потом пропадаю. Что также не соответствует действительности. На моем сайте есть вполне конкретный прайс, который не меняется независимо от обстоятельств. К тому же, я никогда не бросаю своих клиентов. Остаюсь на связи, отвечаю на вопросы, консультирую. Иногда, если есть такая потребность, могу даже оказать психологическую помощь. Все же по образованию я психолог, и я никогда об этом не забывал.

— К слову о клиентах, у вас есть даже свой собственный фанатский сайт?

— Так и есть! Это мое самое дорогое и самое приятное достижение. Когда меня утвердили на первое место среди колдунов и магов по итогам подсчета отзывов, или даже когда я возглавил топ-100 магов России, я не был так рад и счастлив, чем тогда, когда мои клиенты постарались и преподнесли мне такой неожиданный и весьма ценный подарок.

В рейтинге Magiс Digest топ возглавил Илья Ворлост. Ближайшие преследователи — Свами Даши и Мэрилин Керро.



Ресурс Magiс Digest собирает и анализирует отзывы об эзотериках на профильных сайтах и в соцсетях, затем формирует положительные и отрицательные рейтинги.

Я всегда с большим трепетом и благодарностью читаю положительные отзывы от своих клиентов. Иногда они даже присылают мне письма лично, с фотографиями своих счастливых семей.

— А что бы посоветовал Илья Ворлост своим клиентам и нашим читателям?

— Не забывать про магическую силу. И я сейчас не про свое ремесло. Эта сила есть в каждом человеке, независимо от пола, положения в обществе, национальности и вероисповедания. Эта сила заставляет нас вставать по утрам, улыбаться солнцу, делать зарядку и даже сдавать экзамены. Иногда мне кажется, что именно благодаря ей наша Вселенная до сих пор существует.

Эта сила одновременно самая великая и самая хрупкая. Это любовь. Любовь к себе, к этому миру, к семье и близким. Она толкает нас на безумные свершения, чтобы потом мы нашли себя где-то на краю мира, в окружении таких же безумцев, покоряющих самые потаённые уголки этой планеты.

И она же — бережет нас длинными холодными зимами, когда мама просит не забывать надевать шапку на улицу. Эта же сила рождает новую жизнь, начиная следующую страничку в истории народов и государств. Ей мы обязаны всем.

Будьте добрее, будьте счастливее и будьте любимы!