Коронавирус найдет себе нового «хозяина»

Вирус SARS-CoV-2 до конца 2022 года найдет себе нового «хозяина» в природе, перекинувшись на животных, спрогнозировал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

По его словам, быстрый засев планеты штаммом «омикрон» при снижении количества погибших позволит вирусу найти новый «ареал» обитания — на этот раз среди животных, пишет ТАСС.

«Предполагаю, что мы увидим до нового года, кто будет новым "хозяином", среди кого этот вирус поселится и будет существовать в качестве новой природно-очаговой инфекции», — пояснил Жемчугов.

По оценке специалисты, «омикрон» станет последним штаммом в рамках текущей пандемии, а после вирус перекинется на животных. Но через некоторое время инфекция может снова распространиться среди людей.