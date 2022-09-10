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Коронавирус найдет себе нового «хозяина»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NIAID

Вирус SARS-CoV-2 до конца 2022 года найдет себе нового «хозяина» в природе, перекинувшись на животных, спрогнозировал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

По его словам, быстрый засев планеты штаммом «омикрон» при снижении количества погибших позволит вирусу найти новый «ареал» обитания — на этот раз среди животных, пишет ТАСС.

«Предполагаю, что мы увидим до нового года, кто будет новым "хозяином", среди кого этот вирус поселится и будет существовать в качестве новой природно-очаговой инфекции», — пояснил Жемчугов.

По оценке специалисты, «омикрон» станет последним штаммом в рамках текущей пандемии, а после вирус перекинется на животных. Но через некоторое время инфекция может снова распространиться среди людей.

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Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
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