Многодетная мать с детьми погибла на трассе Алтая

Женщина и четверо ее детей погибли в страшной аварии на трассе Алтайского края, когда их машина врезалась в бензовоз, сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, трагедия произошла накануне вечером. Жительница Республики Алтай на автомобиле Honda Stepwgn двигалась по Чуйскому тракту в Бийском районе. Она выехала на «встречку», где врезалась в бензовоз.

Женщина и четверо ее детей возрастом от 3 до 16 лет, находившиеся в машине, скончались на месте.

МВД региона уточняет, что трагедия произошла на 378-м километре трассы. Автомобиль двигался со стороны города Бийска в направлении Горно-Алтайска. В аварии водитель грузового автомобиля 1968 года рождения получил ранения, ему оказана медицинская помощь.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).