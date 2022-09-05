Уникальное место силы в Бурятии показали в тревел‑шоу

Лик Будды Шакьямуни высотой 33 метра — уникальное место силы показали в выпуске тревел-шоу «По регионам!» на YouTube, посвященном Бурятии.

Выпуск шоу оценили даже местные жители, по их комментариям под видео можно понять, что кроме самых популярных точек региона вроде Байкала и огромной головы Ленина в Улан-Удэ, были показаны и многие уникальные вещи.

Ведущий Никита Суханов показал одно из красивейших и сакральных мест Бурятии — ceло Бaян-Гoл Xopинcкoгo paйoнa, где нa cкaлe Бaян-Xoнгop есть 33-метровый лик Будды Шакьямуни в 34 километрах от Улан-Удэ. Это место паломничества многих буддистов. Красота природы там тоже завораживает.

Кроме того, в программе показаны и другие интересные места Бурятии. Например, село семейских староверов — Тарбагатай. Местный ансамбль спел душевную песню и угостил ведущего вкусными лепешками. Само село похоже на картинку из русских сказок.