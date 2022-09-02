Лидеры G7 предложили запрет морской перевозки российской нефти

Главы министерств финансов стран G7 одобрили план запретить морскую транспортировку российской нефти.

«Подтверждаем наше совместное политическое намерение доработать и внедрить всеобъемлющий запрет на услуги, которые позволяют осуществлять морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения», — говорится в заявлении на сайте министерства финансов ФРГ.

Условием для введения запрета может стать продажа нефти из России по стоимости выше так называемой предельной цены, которую собираются установить западные страны. Если цена будет ниже, транспортировку разрешат.

Кроме того, страны G7 предлагают создать международную коалицию для поддержания потолка цен на российскую нефть. Европейские лидеры ранее подчеркивали, что такие ограничительные меры сработают только в случае широкой международной поддержки.