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Лидеры G7 предложили запрет морской перевозки российской нефти

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: kees torn / Attribution-ShareAlike License

Главы министерств финансов стран G7 одобрили план запретить морскую транспортировку российской нефти.

«Подтверждаем наше совместное политическое намерение доработать и внедрить всеобъемлющий запрет на услуги, которые позволяют осуществлять морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения», — говорится в заявлении на сайте министерства финансов ФРГ.

Условием для введения запрета может стать продажа нефти из России по стоимости выше так называемой предельной цены, которую собираются установить западные страны. Если цена будет ниже, транспортировку разрешат.

Кроме того, страны G7 предлагают создать международную коалицию для поддержания потолка цен на российскую нефть. Европейские лидеры ранее подчеркивали, что такие ограничительные меры сработают только в случае широкой международной поддержки.

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Топ комментариев

Disobedient

Путину все равно, а вот зеле петля. При трампе рагули послушные были, даже минские пытались соблюдать....

Siberian sinner

" Что ж ты, фраер, сдал назад?.."© Будем посмотреть на ваши наполеоновские планы всё вокруг трубопроводами...

Disobedient

Ты фамилии перепутал. Вместо путина, зеленский хотел написать.

Alhazred

Ну нападет, так нападет. Мне без разницы. Это проблемы Украины, а не России.