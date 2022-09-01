НАВЕРХ
Актуальная тема
Раскопали в Сибири
Актуальная тема
Раскопали в Сибири
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Поселение VIII века до нашей эры обнаружили в Томске

Источник:
Sibnet.ru
642 0
Фото: © предоставлено Институтом истории материальной культуры РАН

Археологи нашли в Томске поселение, которое существовало более 2 тысяч лет назад, сообщила председатель комитета по охране объектов культурного наследия региона Елена Перетягина.

На территории Томска еще в 19 веке обнаружили могильник, датированный VIII веком до нашей эры. В этом году удалось обнаружить рядом  еще и древнее поселение того же времени.

Культурный слой залегает на глубине 35 сантиметров, а общая площадь составляет 1,2 тысячи квадратных метров.

«Большая часть найденного — фрагменты керамики, всего 32 находки. Они пока находятся в земле, но после раскопок все артефакты будут описаны и переданы в государственный музейный фонд. Точное место, где были найдены артефакты, мы не раскрываем в целях безопасности», —  сообщила«Интерфаксу» Перетягина.

«Лагерное поселение» включили в перечень выявленных объектов культурного наследия Томской области.

Тема: Раскопали в Сибири
Необычные фигурки нашли в древней могиле ребенка в Хакасии
Зуб хищного динозавра откопали в Кузбассе
Археологи раскроют тайны древнего острога в Сибири
Уникальное скифское украшение на шею нашли в Туве
смотреть все
Жизнь #История #Томск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Александр Гудков спародировал клип «Я русский»
ВСУ пошли в контрнаступление на юге Украины
Сербия купила российский газ по «фантастической цене»
Кремль оценил обещание Зеленского вернуть украинские территории
Обсуждение (0)
О самом главном
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Зачем писать в резюме ключевые слова
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Все статьи
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Топ комментариев

М. Алейников

Да, россия для не многих россиян. Остальные устали уже от издевательств.

mosquito__2010

Предлагаю снизить цены на европейские авто тыщ до 200 р за штуку, а товары быта рублей по 30 за чайник...

Удавиков

Так-то цены уже выросли и растут дальше.И как это морально можно подготовиться к росту цен, социологи...

kygear

они уже нам цены устанавливают.Майн Кампфа обчитались дегенераты..