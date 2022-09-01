Поселение VIII века до нашей эры обнаружили в Томске

Археологи нашли в Томске поселение, которое существовало более 2 тысяч лет назад, сообщила председатель комитета по охране объектов культурного наследия региона Елена Перетягина.

На территории Томска еще в 19 веке обнаружили могильник, датированный VIII веком до нашей эры. В этом году удалось обнаружить рядом еще и древнее поселение того же времени.

Культурный слой залегает на глубине 35 сантиметров, а общая площадь составляет 1,2 тысячи квадратных метров.

«Большая часть найденного — фрагменты керамики, всего 32 находки. Они пока находятся в земле, но после раскопок все артефакты будут описаны и переданы в государственный музейный фонд. Точное место, где были найдены артефакты, мы не раскрываем в целях безопасности», — сообщила«Интерфаксу» Перетягина.

«Лагерное поселение» включили в перечень выявленных объектов культурного наследия Томской области.