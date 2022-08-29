«Дом Дракона»: каким получился приквел «Игры престолов»

«Амедиатека» начала показывать фэнтези сериал «Дом Дракона» — предысторию культовой «Игры престолов». События приквела происходят за 200 лет до начала основной истории, а главными действующими лицами на этот раз стали Таргариены, развязавшие гражданскую войну.

Литературной основой «Дома Дракона» послужил бестселлер Мартина «Пламя и кровь», первый том которого был опубликован в ноябре 2018 года. Кроме этого, сериал связан с книгой «Восхождение Дракона».

Сюжет: осень близко

Сюжет приквела целиком посвящен «Пляске Драконов» — гражданской войне, захлестнувшей целый континент Вестерос. В отличие от «Игры престолов», история получилась семейная — почти все разборки происходят между родственниками.

В числе ключевых персонажей Деймон Таргариен (Мэтт Смит), надменный и жестокий наездник драконов, его племянница юная Рейенира (Милли Олкок), добропорядочный Визерис I Таргариен (Пэдди Консидайн), чернокожий мореплаватель Корлис Веларион (Стив Туссэн).

Первая серия лишь расставляет пешки на доске. Операторский крупный план Деймона подчеркивает его своенравность и непокорность, а его племянница Рейенира демонстрирует собственные притязания на престол.

Действо на экране гарантировано вызовет ностальгию фанатов «Игры престолов» — здесь присутствуют кровавые сцены схваток, зрелищные турниры, откровенные сцены наготы и секса, а также хитроумные политические интриги.

Премьера в мире: 21 августа 2022 года

Страна: США, телеканал HBO

Жанр: эпическое фэнтези

Режиссер: Мигель Сапочник

Актеры: Мэтт Смит, Рис Иванс, Пэдди Консидайн, Эмма Д’Арси, Стив Туссэн, Милли Олкок

Продолжительность: 10 серий по 60 минут

Возраст: 18+

Отзывы: критики против зрителей

На момент написания этих строк рейтинг «Дома Дракона» на сайте Rotten Tomatoes составляет 83% от критиков и 87% от зрителей. Зрители лучше приняли новинку, однако в США сериал нередко ругают за слабые спецэффекты.

Фото: © кадр из сериала «Дома Дракона»

Первую серию эпического фэнтези за премьерный вечер посмотрело 9,99 миллиона человек, это стало лучшим стартовым результатом за всю историю кабельного канала HBO. Впрочем, подводить итоги пока рано — всего в сезоне будет десять серий.

На сайте «КиноПоиск» у «Дома Дракона» 8,5 баллов, на IMDb 9 из 10, Metacritic поставил 7,5 от зрителей и 69% от критиков. Большинство рецензентов сходятся в том, что приквел успешно использует традиции «Игры престолов», но так и не разжег собственное пламя.

По мнению критиков, «Дом Дракона» не станет сенсацией на восемь сезонов, какой в свое время был оригинальный сериал. Более того, сериал выглядит «локальным», а его персонажи недостаточно разнообразны, указывают они.

Стоит ли смотреть

«Дом Дракона» своим существованием в очередной раз подтверждает, что создать истинную магию на экране непросто. Похоже, воссоздать атмосферу оригинальной «Игры престолов» у новинки все-таки не получится.

Уже в первой серии зрителям предлагают «обезжиренную» и камерную «Игру престолов» с новыми персонажами, которые почему-то забывают проявлять нужные эмоции и нередко разговаривают между собой без связной экспозиции.

Неестественный вид доспехов, маскарадный реквизит и плохо нарисованные драконы — отнюдь не все грехи сериала. Мы видим насилие ради насилия и натужную актерскую игру на фоне довольно простого сюжета.

Фото: © кадр из сериала «Дома Дракона»

Если приплюсовать сюда слабую операторскую работу, неудачно поставленный свет, весьма плоскую мотивацию большинства происходящих на экране событий — на выходе окажется неаппетитное блюдо с размытой интригой.

Все происходящее в «Доме Драконов» выглядит вторичным и скучным, несмотря на попытки авторов освежить франшизу. Магия оригинала пропала бесповоротно. Наша оценка — шесть баллов из десяти.