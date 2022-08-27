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Российские танкисты выиграли танковый биатлон

Источник:
РИА Новости
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Российская команда танкистов победила в финальном заезде конкурса «Танковый биатлон» Армейских международных игр. Состязания проходили в Подмосковье.

Российские экипажи финишировали первыми, преодолев дистанцию за 1 час 29 минут 36 секунд. В ходе финального заезда российские танкисты поразили 23 из 24 мишеней.

В финальной гонке участвовали также танковые экипажи команд Белоруссии, Китая и Узбекистана. Второе место заняли белорусские танкисты, показав время 1 час 41 минуту 5 секунд. За заезд они поразили 19 из 24 мишеней.

На третьем месте финишировали танкисты из КНР, завершив заезд за 1 час 44 минуты 3 секунды. Замкнули четверку финалистов танкисты из Узбекистана с результатом 1 час 53 минуты 55 секунд.

Российские и узбекские танкисты выступали на российских танках Т-72Б3, экипажи из КНР — на танках собственного производства Type 96, а белорусские танкисты — на Т-72, модернизированных белорусскими специалистами. 

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Топ комментариев

pepelmetal

Слово в слово про салорейховцев)

mosquito__2010

Американец же сказал что это для них "всего лишь футбольный матч". Потому да.

D762

Там где-то иркут -69 на меже задерживается, видимо развёрнутое толкование готовит.

Disobedient

Почему российские предприятия в европпе присваивают, деньги сырье и т.п. просто воруют. А в России их...