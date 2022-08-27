Российские танкисты выиграли танковый биатлон

Российская команда танкистов победила в финальном заезде конкурса «Танковый биатлон» Армейских международных игр. Состязания проходили в Подмосковье.

Российские экипажи финишировали первыми, преодолев дистанцию за 1 час 29 минут 36 секунд. В ходе финального заезда российские танкисты поразили 23 из 24 мишеней.

В финальной гонке участвовали также танковые экипажи команд Белоруссии, Китая и Узбекистана. Второе место заняли белорусские танкисты, показав время 1 час 41 минуту 5 секунд. За заезд они поразили 19 из 24 мишеней.

На третьем месте финишировали танкисты из КНР, завершив заезд за 1 час 44 минуты 3 секунды. Замкнули четверку финалистов танкисты из Узбекистана с результатом 1 час 53 минуты 55 секунд.

Российские и узбекские танкисты выступали на российских танках Т-72Б3, экипажи из КНР — на танках собственного производства Type 96, а белорусские танкисты — на Т-72, модернизированных белорусскими специалистами.