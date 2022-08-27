Геймплей новой части Need for Speed попал в сеть

Пользователь Reddit с ником TopRamanNoodl3s опубликовал ролик с геймплеем новой части гоночного симулятора Need for Speed и некоторые подробности об игровом процессе.

Так, из новой части Need for Speed пропадут режимы драг-рейсинга и дрифта, но вернется уже позабытый спидкросс. Модификации машин станут проще, игрокам не потребуются технические знания и чтение большого объема подсказок.

В игре появится система ставок — перед стартом можно будет предсказать успех какого-либо гонщика и заработать дополнительные деньги в случае правильного выбора.

TopRamanNoodl3s предполагает, что разработчики намерены совершить мягкий перезапуск серии. Это позволит им избавиться от ошибок старых частей, привлечь новую аудиторию и порадовать поклонников серии изменениями в геймплее.

Студия Electronic Arts пока никак не прокомментировала утечку. Инсайдеры считают, что новую игру анонсируют в ноябре, а выйдет она до конца 2022 года.