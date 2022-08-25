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Sony повысила стоимость Playstation 5

Источник:
Sibnet.ru
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Игровая приставка Playstation 5
Фото: © Kerde Severin / Unsplash License

Sony сообщила в официальном блоге, что из-за кризиса вынуждена поднять рекомендованную розничную цену Playstation 5 для всех ключевых регионов, кроме США. 

«Исходя из сложных экономических условий, компания приняла непростое решение об увеличении рекомендуемой розничной цены PlayStation 5 в Европе, на Ближнем Востоке и Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и в Канаде. В США повышения цен не будет», — говорится в сообщении.

Производитель не пояснили, почему подорожание не коснулось американского рынка, хотя причиной такого шага называется общемировая инфляция.

Sony заверила, что, несмотря на негативный для потребителя шаг, постараются обеспечить рынок должным количеством приставок и не допустить повторения кризиса.

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Геймеры отреагировали на подорожание преимущественно негативно. Пользователи обратили внимание на то, что игры для PS 5 с недавнего времени стоят около 70 долларов, а подорожание самой приставки выглядит как очередной приступ жадности разработчиков.

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