США скрыли масштабы поставки оружия Украине

Соединенные Штаты скрывают реальные масштабы поставок оружия Украине, некоторые системы передавались Киеву тайно, к такому выводу пришли американские СМИ.
«В Вашингтоне ходят слухи, что США предоставили Киеву больше вооружений, чем сообщала американская администрация», — пишет Politico. Как отмечает издание, о передаче некоторых видов серьезного и высокотехнологичного оружия на заявляется публично.
Так ранее Пентагон постфактум признал, что США передали Украине противорадиолокационные ракеты HARM. И этот факт не афишировался. Военное ведомство лишь говорило о предоставлении Киеву «противорадиолокационных возможностей».
Есть предположения, что Пентагон передал украинской армии оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS, отмечает издание. Эта система с дальностью до 300 километров позволит Киеву наносить удары по Крыму и российским городам, что приведет к резкой эскалации конфликта. Но пока это всего лишь слухи, отмечает Politico.
Издание получило в распоряжение официальное уведомление Белого дома Конгрессу о выделении Киеву очередного пакета помощи. В документе говорится, что поставляемое Вашингтоном Украине «не ограничено» тем, что перечислено в опубликованном официальном перечне.
Asd10Че та его заклинило. Который раз об одном и том же. Он что, до сих пор уверен, что весь из себя кому...
Asd10Очень многое. К примеру не пыркаться на Россию, так как не фик. А зеля просто жалок и повинен смерти....
Nik3316занимать должность и быть, разные вещи... пока он только хороший клоун кем и был
Asd10Очень глубокомысленно и географически верно сказал твой Марк Валерий. Он тоже из древних укров???