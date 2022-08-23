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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США скрыли масштабы поставки оружия Украине

Источник:
Politico
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Американская противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM
Американская противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM
Фото: U.S.Air Force

Соединенные Штаты скрывают реальные масштабы поставок оружия Украине, некоторые системы передавались Киеву тайно, к такому выводу пришли американские СМИ.

«В Вашингтоне ходят слухи, что США предоставили Киеву больше вооружений, чем сообщала американская администрация», — пишет Politico. Как отмечает издание, о передаче некоторых видов серьезного и высокотехнологичного оружия на заявляется публично.

Так ранее Пентагон постфактум признал, что США передали Украине противорадиолокационные ракеты HARM. И этот факт не афишировался. Военное ведомство лишь говорило о предоставлении Киеву «противорадиолокационных возможностей».

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Есть предположения, что Пентагон передал украинской армии оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS, отмечает издание. Эта система с дальностью до 300 километров позволит Киеву наносить удары по Крыму и российским городам, что приведет к резкой эскалации конфликта. Но пока это всего лишь слухи, отмечает Politico.

Издание получило в распоряжение официальное уведомление Белого дома Конгрессу о выделении Киеву очередного пакета помощи. В документе говорится, что поставляемое Вашингтоном Украине «не ограничено» тем, что перечислено в опубликованном официальном перечне.

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Топ комментариев

Asd10

Че та его заклинило. Который раз об одном и том же. Он что, до сих пор уверен, что весь из себя кому...

Asd10

Очень многое. К примеру не пыркаться на Россию, так как не фик. А зеля просто жалок и повинен смерти....

Nik3316

занимать должность и быть, разные вещи... пока он только хороший клоун кем и был

Asd10

Очень глубокомысленно и географически верно сказал твой Марк Валерий. Он тоже из древних укров???