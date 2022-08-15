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Дела Навального
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Дела Навального
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Навального наказали за расстегнутую пуговицу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Мосгорсуда

Отбывающий срок в колонии строгого режима в Мелехово Владимирской области Алексей Навальный переведен в штрафной изолятор на трое суток, сообщается в официальном Twitter оппозиционера.

Поводом для наказания стало то, что заключенный расстегивал верхнюю пуговицу робы. Из сообщения следует, что Навальный расстегивал пуговицу, поскольку роба ему мала на несколько размеров.

Ранее Алексей Навальный получил официальное предостережение за создание профсоюза заключенных с названием «Промзона». Такие действия создают условия для совершения административного правонарушения, полагает администрация колонии.

Алексея Навального этапировали в исправительную колонию №6, расположенную в поселке Мелехово Владимирской области, в середине июня 2022 года.

Тема: Дела Навального
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Топ комментариев

pepelmetal

Скорее будут ролики как гордые "арии" бегут быстрее БТРа, ой, доблестно временно отступают

ERMOL33

Можно без мрот обойтись и узнать о хорошем положении уровня жизни, просто прогулявшись по магазинам посмотрев...

kygear

Надо для дорожных меломанов такое же наказание.

ifhbrjd

Это просто отрицательный рост. Без паники! Все идем на пляж!