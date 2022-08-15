Навального наказали за расстегнутую пуговицу

Отбывающий срок в колонии строгого режима в Мелехово Владимирской области Алексей Навальный переведен в штрафной изолятор на трое суток, сообщается в официальном Twitter оппозиционера.

Поводом для наказания стало то, что заключенный расстегивал верхнюю пуговицу робы. Из сообщения следует, что Навальный расстегивал пуговицу, поскольку роба ему мала на несколько размеров.

Ранее Алексей Навальный получил официальное предостережение за создание профсоюза заключенных с названием «Промзона». Такие действия создают условия для совершения административного правонарушения, полагает администрация колонии.

Алексея Навального этапировали в исправительную колонию №6, расположенную в поселке Мелехово Владимирской области, в середине июня 2022 года.