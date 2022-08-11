Медик перечислила симптомы отравления арбузом

Немытый арбуз может стать причиной сильного отравления, сопровождающегося рядом симптомов. Это состояние нельзя оставлять без внимания, сообщила Sibnet.ru врач-колопроктолог Надежда Попова.

Арбузы удобряют нитратами во время их созревания. Если фермеры соблюдали агротехнологии, то ягода возьмет только те химикаты, которые нужны ей для роста, сообщили специалисты Роскачества. В корочке могут остаться вредные вещества в том случае, если плод сорвали раньше срока.

Чаще всего любители сладкой ягоды травятся потому, что не моют арбуз перед едой, и бактерии с корочки попадают в организм вместе с мякотью.

«Самые распространенные симптомы отравления — жидкий стул, боль в животе, рвота, слабость, повышение температуры. Оставлять это без внимания нельзя, нужно обращаться к специалистам», — объяснила Попова.

Срочно вызывать врача нужно при появлении головокружения, сильной слабости, обморока, резюмировала медик.

Отравиться можно, купив резаный арбуз, на мякоти которого часто размножаются болезнетворные микробы. Эксперты посоветовали внимательно выбирать арбузы и обращать внимание на их внешний вид.