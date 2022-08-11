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Медик перечислила симптомы отравления арбузом

Источник:
Sibnet.ru
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Немытый арбуз может стать причиной сильного отравления, сопровождающегося рядом симптомов. Это состояние нельзя оставлять без внимания, сообщила Sibnet.ru врач-колопроктолог Надежда Попова.

Арбузы удобряют нитратами во время их созревания. Если фермеры соблюдали агротехнологии, то ягода возьмет только те химикаты, которые нужны ей для роста, сообщили специалисты Роскачества. В корочке могут остаться вредные вещества в том случае, если плод сорвали раньше срока.

Чаще всего любители сладкой ягоды травятся потому, что не моют арбуз перед едой, и бактерии с корочки попадают в организм вместе с мякотью.

«Самые распространенные симптомы отравления — жидкий стул, боль в животе, рвота, слабость, повышение температуры. Оставлять это без внимания нельзя, нужно обращаться к специалистам», — объяснила Попова.

Срочно вызывать врача нужно при появлении головокружения, сильной слабости, обморока, резюмировала медик.

Пятно и хвостик: как выбрать арбуз

Отравиться можно, купив резаный арбуз, на мякоти которого часто размножаются болезнетворные микробы. Эксперты посоветовали внимательно выбирать арбузы и обращать внимание на их внешний вид.

Тема: Человек и еда
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Жизнь #Здоровье #Еда
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