Эксперты предостерегли от покупки резаных арбузов

Арбуз при покупке должен быть целым, в противном случае покупатель может полакомиться не только сочной мякотью, но и расплодившимися на ее поверхности микробами, сообщил представитель Роскачества.

Расцвет сезонной торговли арбузами в России приходится на август. Сладкие недорогие плоды пользуются спросом и в конце лета, и в начале осени. Однако не каждый продукт можно купить без риска для здоровья.

«На корке хорошего арбуза не допускается большое количество дефектов: побитостей, рубцов и трещин», — перечислили эксперты Роскачества.

Качественный плод внешне должен выглядеть свежим, целым, чистым, с окраской и блеском корки. Повреждение целостности плода, а тем более надрез — риск для покупателя.

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Сочную сладкую мякоть арбуза любят микробы и, попав на нее через трещину или надрез, с удовольствием там размножаются.

В итоге покупатель может получить не только гастрономическое наслаждение, но и сильное пищевое отравление.

Разрезать арбузы и дыни специалисты советую только дома, на чистой поверхности, а после — не оставлять плоды при комнатной температуре, а убирать в холодильник.