Начались съемки сериала «Актрисы» по сценарию Паулины Андреевой

Новый сериал «Актрисы» покажут в 2023 году, его снимает Федор Бондарчук по сценарию Паулины Андреевой. Это уже вторая совместная работа пары.

Драмеди «Актрисы» — история, которая разрушит зрительские представления о жизни актеров и впустит аудиторию в их реальную жизнь со своими страхами, желаниями и целями.

В сериале зрителям покажут, чем на самом деле живут актеры. 10 серий будут поделены на три акта, между которыми пройдет три года, что даст возможность проследить судьбу героев во времени.

Главные роли в «Актрисах» исполняют Светлана Ходченкова, Сергей Гилев, Елена Николаева, Полина Пушкарук и Алексей Макаров. Сериал стал второй совместной работой Бондарчука и Андреевой, ранее по схеме режиссер и сценарист они выпустили сериал «Псих».

Фото: © PR Rostelecom

«Актеру играть актера — наверное, одна из самых трудных задач, которая только может быть в карьере. Куда проще спрятаться за далекий от тебя образ и жить в нем. Здесь же я чувствую, что даю героине многое от себя, и мне от этого даже страшно», — рассказала о проекте Светлана Ходченкова.

Съемки проекта уже стартовали. Цифровая премьера «Актрис» состоится в 2023 году в видеосервисах Wink и «Кинопоиск».