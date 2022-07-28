Роспотребнадзор назвал условие возврата коронавирусных ограничений

Россиянам могут вернуть коронавирусные ограничения в случае роста заболеваемости COVID-19, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Ведомство отмечает, что в настоящее время в регионах России наблюдается тенденция к росту заболеваемости COVID-19. При этом пока необходимости в возобновлении противоэпидемических мер на общероссийском уровне нет.

«В стране сохраняются противоэпидемические меры по своевременному выявлению заболевших и мероприятия, обеспечивающие мониторинг за эпидемическим процессом», — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор также посоветовал представителям уязвимых категорий населения соблюдать меры предосторожности — носить маски в общественных местах и пользоваться антисептическими средствами.

С 1 июля Роспотребнадзор отменил все коронавирусные ограничения на территории России. После этого заболеваемость коронавирусом в России выросла на 50,2%.