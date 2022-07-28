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Роспотребнадзор назвал условие возврата коронавирусных ограничений

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Россиянам могут вернуть коронавирусные ограничения в случае роста заболеваемости COVID-19, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Ведомство отмечает, что в настоящее время в регионах России наблюдается тенденция к росту заболеваемости COVID-19. При этом пока необходимости в возобновлении противоэпидемических мер на общероссийском уровне нет.

«В стране сохраняются противоэпидемические меры по своевременному выявлению заболевших и мероприятия, обеспечивающие мониторинг за эпидемическим процессом», — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор также посоветовал представителям уязвимых категорий населения соблюдать меры предосторожности — носить маски в общественных местах и пользоваться антисептическими средствами.

С 1 июля Роспотребнадзор отменил все коронавирусные ограничения на территории России. После этого заболеваемость коронавирусом в России выросла на 50,2%.

Тема: Коронакризис
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Топ комментариев

Alhazred

Горбачева им туда советником отправьте за пиццу... И хана США.)))

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Так, и в чём способ то? Нужно всего лишь родиться с нужным геном? А чтобы быстро разбогатеть, нужно всего...

kygear

Лев Толстой сказал : Пора уже, наконец, всем хорошим людям собраться и убить всех плохих людей"?

kygear

Надо перейти на 10% что бы сберечь дорогостоящее оборудование.