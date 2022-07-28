Роспотребнадзор назвал условие возврата коронавирусных ограничений

Россиянам могут вернуть коронавирусные ограничения в случае роста заболеваемости COVID-19, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.
Ведомство отмечает, что в настоящее время в регионах России наблюдается тенденция к росту заболеваемости COVID-19. При этом пока необходимости в возобновлении противоэпидемических мер на общероссийском уровне нет.
«В стране сохраняются противоэпидемические меры по своевременному выявлению заболевших и мероприятия, обеспечивающие мониторинг за эпидемическим процессом», — говорится в сообщении.
Роспотребнадзор также посоветовал представителям уязвимых категорий населения соблюдать меры предосторожности — носить маски в общественных местах и пользоваться антисептическими средствами.
С 1 июля Роспотребнадзор отменил все коронавирусные ограничения на территории России. После этого заболеваемость коронавирусом в России выросла на 50,2%.
AlhazredГорбачева им туда советником отправьте за пиццу... И хана США.)))
snooТак, и в чём способ то? Нужно всего лишь родиться с нужным геном? А чтобы быстро разбогатеть, нужно всего...
kygearЛев Толстой сказал : Пора уже, наконец, всем хорошим людям собраться и убить всех плохих людей"?
kygearНадо перейти на 10% что бы сберечь дорогостоящее оборудование.