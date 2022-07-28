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Черногория стала замораживать недвижимость граждан России

Источник:
ТАСС
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Фото: Brian Dell Bdell555

Черногория начала замораживать недвижимость, принадлежащую российским гражданам, накануне было опубликовано соответствующее распоряжение черногорского правительства.

В стране будут заморожены 44 объекта недвижимости, собственниками которых являются граждане России. Это будет сделано в рамках соблюдения режима санкций, введенных против РФ в связи со спецоперацией на Украине, приводит ТАСС слова министра внутренних дел Черногории Филипа Аджича

По оценке экспертов, российские граждане и компании за прошлый год инвестировали в экономику Черногории свыше 129 миллионов евро, в том числе 49,46 миллиона евро было вложено в недвижимость, которую россияне приобрели на территории республики.

Посол РФ в Подгорице Владислав Масленников напомнил, что Россия на протяжении последних 15 лет является крупнейшим инвестором в черногорскую экономику.

За 15 лет российские инвесторы вложили в эту страну минимум 1,5 миллиарда евро, то есть в среднем по 100 миллионов евро в год. По словам дипломата, российские инвестиции в экономику балканского государства превышают планируемые вложения Евросоюза.

Черногорские 1 марта власти присоединились ко всем санкциям ЕС против России. Президент Черногории Мило Джуканович заявил о солидарности с Украиной после саммита стран-членов НАТО. В то же время в разных городах Черногории проходят акции в поддержку России.

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Alhazred

Горбачева им туда советником отправьте за пиццу... И хана США.)))

GammiPluh

за 30% от прокаченного объёма иметь больше денег что и до СВО за 100%... может еще чуток урезать?

kygear

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snoo

Так, и в чём способ то? Нужно всего лишь родиться с нужным геном? А чтобы быстро разбогатеть, нужно всего...