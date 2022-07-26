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Ряд сибирских губернаторов попал под санкции Великобритании

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Главы Новосибирской области Андрей Травников, Красноярского края Виктор Усс и Алтайского края Виктор Томенко внесены в санкционный список Великобритании, следует из обновленного документа.

Травников, Усс и Томенко попали в этот перечень как главы регионов. В качестве санкций указаны арест активов и запрет на поездки.

Первым сибирским губернатором, попавшим под санкции Соединенного Королевства, стал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Он был внесен в список в июне.

Про Цивилева британские власти писали, что он с 2019 года «причастен к дестабилизации ситуации на Украине» и целостности этого государства.

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Политика #Мир #Новосибирск #Алтайский край #Красноярск
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Asd10

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Пытаться улететь под плотным ПВО? хороший тамада и конкурсы у тебя интересные... сам за штурвал сел бы?

pepelmetal

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d6w58vnowu

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