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Tetra Pak решила уйти из России

Источник:
РБК
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Шведская компания Tetra Pak уходит из России и передает свое российское подразделение — завод в подмосковной Лобне — местному менеджменту, сообщили в пресс-службе компании.

«В результате совокупного влияния экспортных ограничений в отношении Российской Федерации, которые привели к нарушениям в цепочках поставок, компания Tetra Pak больше не может продолжать поддержку своей операционной деятельности в России», — рассказал РБК в компании.

В Tetra Pak уточнили, что «новая компания продолжит работу как самостоятельная организация, которая сосредоточит усилия на производстве упаковочного материала на своем предприятии в Московской области, а также на развитии надежных цепочек поставок с растущей долей локальных поставщиков».

В апреле шведская Tetra Pak запретила своему подмосковному заводу печатать упаковку для кефира и ряженки, а в июне власти Швеции запретили Tetra Pak экспортировать продукцию в Россию.

Компании Tetra Pak принадлежит завод в подмосковной Лобне: предприятие является самым крупным предприятием в России и в Восточной Европе по производству упаковки для жидких пищевых продуктов. Среди потребителей этой упаковки — PepsiCo («Домик в деревне», J7, «Любимый»), Coca-Cola HBC («Добрый», Rich), Danone («Простоквашино», Alpro).

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GammiPluh

Пытаться улететь под плотным ПВО? хороший тамада и конкурсы у тебя интересные... сам за штурвал сел бы?

Alhazred

Пустые угрозы как по мне. Без ядерной войны тут не обойтись. А после нее Аляска нафиг никому не нужна...

pepelmetal

А нас то за шо - взвизгнули немцы

d6w58vnowu

Сосед, дай пожрать, а то под дверь нагадить нечем©