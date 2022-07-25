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Основатель Google разведется с женой после ее измены с Маском

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: JD Lasica from Pleasanton, CA, US / CC BY 2.0

Сооснователь Google и один из самых богатейших людей мира Сергей Брин подал на развод с Николь Шэнахан после ее измены с Илоном Маском, пишут американские СМИ.

Осенью 2021 года у Маска был короткий роман с женой Брина, что побудило соучредителя Google подать на развод и положило конец долгой дружбе миллиардеров, сообщает New York Post.

По данным издания, для Брина чье состояние составляет 93 миллиарда долларов, это уже второй развод. С Шэнахан он не живет с декабря 2021 года. У пары есть дочь, они попросили суд установить совместную опеку над ней. О том, как будет делиться имущество пока неизвестно.

Брина и Маска долгие связывали дружеские отношения. По данным Wall Street Journal, сооснователь Google в пору кризиса 2008 года оказал финансовую помощь компании Tesla. В 2015 году Маск подарил Брину внедорожник Tesla Cybertruck.

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