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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский выступил против перемирия с Россией

Источник:
ТАСС
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Фото: PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website / CC BY 4.0

Установление перемирия без возврата территорий приведет лишь к тому, что Россия получит передышку и конфликт продлится дольше, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Замораживание конфликта с Российской Федерацией означает паузу, которая даст Российской Федерации передышку. Они не будут использовать паузу для смены своей геополитики или отказа от притязаний на бывшие советские республики», — приводит ТАСС мнение Зеленского, высказанное им в интервью газете The Wall Street Journal.

По его словам, в случае заключения перемирия Россия «после двух трех лет перерыва захватит еще два региона» и затем повторит все вновь.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возможности для диалога между Москвой и Киевом имеются, ни президент России Владимир Путин, ни глава МИД Сергей Лавров никогда не говорили, что они исчерпаны.

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