Зеленский выступил против перемирия с Россией

Установление перемирия без возврата территорий приведет лишь к тому, что Россия получит передышку и конфликт продлится дольше, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Замораживание конфликта с Российской Федерацией означает паузу, которая даст Российской Федерации передышку. Они не будут использовать паузу для смены своей геополитики или отказа от притязаний на бывшие советские республики», — приводит ТАСС мнение Зеленского, высказанное им в интервью газете The Wall Street Journal.

По его словам, в случае заключения перемирия Россия «после двух трех лет перерыва захватит еще два региона» и затем повторит все вновь.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возможности для диалога между Москвой и Киевом имеются, ни президент России Владимир Путин, ни глава МИД Сергей Лавров никогда не говорили, что они исчерпаны.