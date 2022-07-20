Цифровые мошенники предлагают вложиться в сомнительные токены, принять участие в экономических играх и даже заработать на виртуальных кроссовках. Число подобных афер в России за полгода выросло в шесть раз. Чем привлекают криптопирамиды и как они работают?

«В основе любой пирамиды лежит желание быстрого и легкого заработка», — сказал «Известиям» юрист Тимур Какохо. «Здесь действует эффект "аквариумной рыбки". Люди не склонны делать выводы об уже случившихся финансовых потерях и со временем снова возвращаются в новые пирамиды», — добавил он.

Жертв заманивают доходностью. Она может быть 16% в месяц, и даже 400% в год. Как правило, первые участники получают обещанные выплаты и начинают рекламировать схему среди родственников, друзей и коллег. Пирамида работает, пока продолжается поток новых клиентов. Но как только наплыв оскудевает, она исчезает. Обычно такие проекты живут от шести до девяти месяцев.

Банк России за полгода раскрыл 954 финансовые пирамиды, что в 6,5 раза больше, чем годом ранее. В 79% случаев мошенники действовали в интернете. В основном это проекты с коротким сроком жизни и небольшим первоначальным взносом.

В Центробанке отметили, что резко выросло количество хайп-проектов — инвестиционных афер, работающих в мессенджере Telegram c помощью ботов. Более половины от числа раскрытых схем составили проекты, связанные с инвестированием в криптовалюты. Четвертая часть пришлась на финансовые пирамиды в форме экономических игр.

Как устроена цифровая пирамида

«Предлагается купить токены проекта за криптовалюту, обещая пользователям, что они окупятся за несколько месяцев и дальше будут приносить пассивную прибыль. За счет вливания большого объема "крипты" и притока новых участников стоимость токена стремительно растет, повышая привлекательность инвестиций для других участников», — рассказал управляющий партнер юридической фирмы DRC Саркис Дарбинян.

#Деньги От золота до винила: куда вложить деньги

Все происходит быстро. В итоге — обвал, цена токена может упасть в десятки раз, оставляя участников с дешевыми «криптофантиками» и NFT — виртуальным мусором. На рынке мошенничества такие схемы называются rug pull («вытягивание коврика»).

По оценке экспертов, признаками финансовой пирамиды, например, обладает такой криптопроект, как STEPN. Он реализован по концепции move-to-earn («двигайся, чтобы зарабатывать»). «Участникам предлагается купить виртуальные кроссовки, генерирующие при ходьбе новые токены проекта, которые далее можно поменять на стейблкоины (криптовалюты с устойчивым курсом)», — объяснил эксперт.

«При этом никто не объясняет жертвам, что криптовалюты — крайне волатильный актив, который может и расти стремительно, но и упадет очень резко. И вообще-то, "крипта" запрещена в России в качестве оплаты», — предупредил глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Экономические игры

Это относительно новая схема на рынке. Участник экономической игры тратит реальные деньги на приобретение виртуальных персонажей или вещей, не имеющих никакой ценности в реальном мире, которые, по заверению авторов схемы, должны принести ему легкую и большую прибыль.

По словам Какохо, обычно создатель игры закрепляет требование о систематическом сборе прибыли в течение определенных временных интервалов. Если игрок не успевает этого сделать, его счет в проекте стремительно уходит в минусовой баланс.

«Какую-то прибыль можно получить только за счет вновь пришедших в проект "инвесторов". Как только поток вновь зарегистрированных и внесших свои деньги игроков прекращается, игру могут быстро закончить, объявить о закрытии очередного сезона. После этого человек уже не сможет вывести свои деньги, даже если они и были на его счете», — обратил внимание юрист.

Вероятность, что авторов подобных схем привлекут к ответственности, а жертвам вернут деньги, крайне мала. Раскрываемость подобного рода преступлений остается на крайне низком уровне по целому ряду причин.

«Во-первых, компетенция сотрудников силовых структур все еще оставляет желать лучшего. До сих пор нет утвержденных методических рекомендаций по расследованию преступлений, связанных с криптовалютами. Во-вторых, следует принимать во внимание, что такие проекты часто уходят корнями в другие юрисдикции, которые недосягаемы для отечественных правоохранителей», — подытожил Дарбинян.