Тяжелые времена ставят перед вопросом — как сохранить деньги, чтобы они не пропали и не обесценились? Главное минимизации рисков правило — не класть все яйца в одну корзину. А разные «корзины» могут быть самыми разными — от покупки виниловых пластинок до приобретения новых знаний.

В кризис особенно важно грамотно распорядиться деньгами, чтобы не потерять их в результате обвала курса рубля или падения котировок акций. В такие времена люди часто поддаются панике и совершают ошибки: снимают средства со счетов и кладут их обратно, спонтанно покупают и продают валюту.

При этом способов вложения средств множество. Есть традиционные, например, покупка недвижимости. Но в кризисные времена лихорадит и рынок недвижимости тоже. Существуют новые инструменты, вроде приобретения криптовалют. Но в пору финансовых передряг этот способ крайне рискован: криптовалютный рынок слишком подвержен колебаниям.

Эксперты советуют, чтобы максимально обезопасить сбережения от обесценивания, лучше вложить их в самые разнообразные инструменты, в том числе и необычные.

Золотые слитки

Драгоценные металлы остаются в цене даже в тяжелые кризисы. К ним относится золото, платина, серебро и палладий. Особенность вложений в драгметаллы в том, что они приносят доход только в долгосрочной перспективе — в среднем от 5 до 15 лет. В краткосрочной перспективе они подвержены падениям. Но исторически драгметаллы постоянно растут в цене.

Есть несколько способов приобрести драгметаллы. Первый — слитки. Они продаются в банках и, вопреки обыденному мнению, вполне доступны обычным людям. Можно купить слитки весом в 1,5,10, 20, 50 граммов, вплоть до килограмма. Однограммовый слиток золота, например, в Сбербанке стоит около 5,7 тысячи рублей.

Второй способ — открыть в банке обезличенный металлический счет. На нем отображаются сведения о купленном клиентом металле, но сам металл на руки не выдается. Такой метод вложения денег удобен тем, что начать инвестиции можно с совсем небольшой суммы.

Коллекционные монеты

Коллекционные и инвестиционные монеты чеканятся ограниченными тиражами Банком России из драгметаллов высокой пробы — золота, серебра или платины. Как и все остальное золото, монеты могут приносить доход только в долгосрочной перспективе.

Особенность монет — их цена определяется не только не только металлом, из которого они сделаны, но и коллекционной ценностью, а она со временем только растет. При этом реальная цена таких монет не имеет ничего общего с номиналом. Например, монета с 50-рублевым номиналом будет стоить порядка 25-30 тысяч рублей.

При покупке монет стоит помнить, что их не так просто быстро обменять на деньги. Некоторые банки их выкупают обратно, но если продать сразу, цена будет значительно ниже. Также нужно быть крайне осторожными при покупке с рук: можно легко нарваться на подделку.

Алкоголь

Эффективным способом сбережения средств может стать алкоголь. Речь, разумеется, идет не о простом горячительном, а об элитных марках вина, коньяка или виски, цена которых начинается от нескольких десятков тысяч рублей.

Эксперты утверждают, что бутылка коллекционного вина за пять-семь лет стабильно дорожает как минимум в два раза. Знающие люди зарабатывают 30-50% от вложенных средств в год.

У этого способа есть минусы. Нужно разбираться в алкоголе: хорошо ориентироваться в марках и удачных годах урожая, распознавать подделки. Необходимы специальные условия для хранения в с особым микроклиматом.

Виниловые пластинки

Инвестиции в художественные ценности и коллекционирование широко распространены в среде состоятельных людей. Они собирают картины, ювелирные украшения, антиквариат, редкие книги и прочие предметы искусства. Среди этого перечня есть и вполне доступные, например, виниловые пластинки.

Эксперты считают, что стоимость фирменных виниловых пластинок с каждым годом растет в среднем на 10-20%, а в некоторых случаях — вплоть до 500%. Особо ценны «винилы» с подписями музыкантов. Специалисты советуют обратить внимание на малотиражные пластинки популярных современных исполнителей.

Но сложностей здесь также хватает. Во-первых, нужно быть знатоком. Во-вторых, винил требует специальных условий хранения и особого ухода.

Знания

Один из самых доступных и эффективных вариантов вложения средств — образование. Можно пойти на платные курсы или приобрести подписку на онлайн-обучение, чтобы получить знания, которые позволят повысить профессиональную квалификацию. Это станет плюсом к карьере и отразится на повышении заработной платы.

В кризисные времена можно вложить средства в получение новой профессии в более перспективной отрасли и таким образом в перспективе поднять уровень жизни. Знания, навыки и опыт в современном мире — ценный капитал.