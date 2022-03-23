Пришли сложные времена, и экономисты вновь стали пугать россиян непонятными словами — дефолт, гиперинфляция, рецессия, депрессия и изоляция. Что означают эти термины и стоит ли за ними реальная угроза?

«Предупрежден — значит, вооружен», говорили древние. Но зачастую предупреждения экономистов о грядущих трудностях вызывают панику. К тому же, людей пугают непонятные экономические термины.

Но «мрачные» термины вовсе не говорят о скором конце света. Они предупреждают о наступлении кризисных явлений, которые неизбежны. Экономические кризисы — постоянный спутник человеческой истории. И за ними всегда следует новый скачок в развитии и новый этап роста, заверяют эксперты.

Ждать ли банкротства

Дефолт (от англ. default — невыполнение обязательств) — невозможность выплачивать долг точно в срок. Этот термин часто путают с банкротством. Но банкротство — это следствие дефолта, формально подтверждающее неплатежеспособность человека, компании и государства.

В нынешней ситуации речь идет о суверенном дефолте России, как государства. Внешний долг у страны (59 миллиардов долларов) — очень небольшой, а по сравнению с США — просто мизерный. При этом российские накопления огромны — 640 миллиардов долларов.

Проблема в том, что после начала спецоперации Запад заморозил валютные запасы России в долларах и усложнил доступ к американской валюте. Российские правительство, не имея доступа к своим резервам, могло не суметь провести платеж точно в срок. И тогда стране бы грозил бы технический дефолт.

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Суверенный дефолт влечет резкое падение кредитных рейтингов, а значит закрывает доступ к заимствованиям средств за рубежом. Но это доступ и так для России закрыт, поэтому для страны мало что изменилось бы. А вот западные кредиторы могли бы в таком случае потерять свои вложения в российскую экономику.

Запад решил не нагнетать ситуацию и позволил российскому правительству в марте погасить платежи за счет средств из замороженных долларовых резервов. По всей видимости, так будет продолжаться и дальше. Пропаганда пропагандой, а деньги любят тишину.

Рост цен

Гиперинфляция (от лат. inflatio — вздутие) — исключительно быстрый рост цен, ведущий к резкому обесценению денег, расстройству платежного оборота и к экономическому кризису в стране.

Принято считать, что гиперинфляция наступает при росте цен более чем на 50% в месяц. Такого катастрофического развития не будет, уверена экономист, профессор МГУ Наталья Зубаревич.

«Нас не ждет гиперинфляция, потому что все-таки российской экономикой и финансовой системой управляет не ЦК КПСС, а люди с экономическим образованием», — сказала профессор.

Но высокой инфляции, по ее словам, России избежать не удастся: «Наверное, будут подпечатываться рубли, но в пределах, которые не разгоняют до гиперинфляции. То, что нас ждет инфляция — это без сомнения». Зубаревич считает, что цены за год могут вырасти на 20%.

Замедление или падение

Рецессия (от лат. recessus — отступление) — ситуация, когда экономика падает и замедляется. В результате доходы населения снижаются, цены растут, растет социальная напряженность.

Большинство экспертов считают, что страна уже столкнулась с рецессией из-за жестких западных санкций. «Их влияние будет значительным для России... Россия столкнется с глубокой рецессией. Это отражение санкционного режима, который введен и довольно действенен», — заявил Международный валютный фонд.

Если рецессия задерживается на несколько лет, то она уже называется стагнация (лат stagnatio — неподвижность). Еще более тяжелое состояние экономики называется депрессия. В первом случае валовый внутренний продукт (ВВП) не растет или растет незначительно, а во втором случае — он падает. Иными словами, депрессия — это экстремально сильная рецессия.

Председатель наблюдательного совета Московской биржи Олег Вьюгин считает, что российской экономике понадобится не менее двух лет для того, чтобы решить проблемы из-за санкций: «Нынешний кризис носит нерыночный характер, так как он порожден массовым уходом инвесторов с рынков и массовым уходом зарубежных компаний».

Продолжительность экономического кризиса будет зависеть от того, сумеет ли России избежать международной изоляции. Этим термином называется наказание, применяемое международным сообществом или могущественной группой стран по отношению к одному государству.

Пока санкции США и Евросоюза из крупных государств поддержали только Канада, Австралия, Новая Зеландия, Чили, Сингапур, Южная Корея и Япония. К ним отказались присоединиться подавляющее большинство стран Латинской Америки, Африки и Азии, включая Мексику, Бразилию, Аргентину, ЮАР, Турцию, монархии Персидского залива, Индию и Китай.