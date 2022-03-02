Банки России, попавшие под блокирующие санкции, не смогут выпускать новые карты Visa и Мastercard. Многие россияне решили подстраховаться и оформить карту «Мир» — российский аналог Visa и MasterCard. Чем выгодна платежная система «Мир» и как получить карту?

Крупные российские банки, на которые приходится более 80% активов в стране, попали под западные санкции из-за военной операции на Украине. Банки отключили от международных платежных систем Visa и MasterCard. Карты этих систем продолжат функционировать только внутри страны через Национальную систему платежных карт, но и то — только до истечения их срока.

Еще в 2014 году, когда в отношении России посыпались санкции после присоединения Крыма, встал вопрос о необходимости внутренней платежной системе, не зависящей от внешних факторов. Тогда создали российскую систему «Мир».

На сегодня выпущено более 100 миллионов карт «Мир», они действуют на всей территории России, включая Крым.

Также картой можно пользоваться в Армении, Абхазии, Южной Осетии, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Турции, Кипре, Вьетнаме и ОАЭ.

Первыми карту получили бюджетники и пенсионеры — для получения зарплат и пенсий. Льготники — для получения соцвыплат. Далее карта распространилась в системе образования и вышла на свободный рынок.

Если в первый год существования системы «Мир» были претензии пользователей, что карты не работают в ряде магазинов, то теперь «Мир» функционирует стабильно.

Основным недостатком карты «Мир» стало и остается то, что ей нельзя пользоваться по всему миру. Однако в свете последних событий, когда ни одна банковская карта россиянина не гарантирует такую возможность, «Мир» выглядит вполне привлекательно.

Преимущества карты «Мир»

Бесперебойный доступ к средствам, независимо от международной ситуации.

Выпуск и обслуживание часто дешевле, чем в других платежных системах. Карты для бюджетников, пенсионеров и некоторых других категорий изготавливаются и обслуживаются бесплатно.

Безопасность обеспечивается Национальной системой платежных карт, соответствует стандартам международных платежных систем. Действует система защиты платежей в интернете MirAccept, которая использует несколько алгоритмов проверки правомерности списания средств.

MirAccept 2.0 позволяет проводить операции при помощи SMS-пароля, биометрической аутентификации, графического ключа или мобильного приложения.

Банки-партнеры принимают участие в совместной программе лояльности (условия акций и начисления кешбэка можно уточнить на сайтах банков или на privetmir.ru).

Картой «Мир» можно оплачивать проезд в общественном транспорте более чем в 40 городах, проходить валидацию в системах доступа на территорию предприятий и учебных заведений, на встроенном чипе можно хранить персональные данные, электронную подпись. Также предусмотрена возможность авторизации на государственных электронных ресурсах.

Поддерживает технологию Samsung Pay и Apple Pay. Для бесконтактной оплаты можно использовать смартфон или умные часы с этой функцией.

Как получить карту «Мир»

Карту выпускают более 150 банков-партнеров, это в том числе Сбербанк, «Тинькофф банк», «Газпромбанк», ВТБ и другие.

Существуют следующие типы карт «Мир»: дебетовая, классическая и Mir Supreme. Дебетовая подходит для повседневных операций в интернете и офлайновых предприятиях. Самая недорогая в обслуживании.

Классическая – подходит для платежных операций, обналичивания нефинансовых сервисов. Выпускаются зарплатные, пенсионные, кампусные карты этого типа.

Премиальная – продукт с расширенными возможностями, увеличенным кешбэком, бесплатным СМС-оповещением и дополнительными привилегиями. Полный перечень возможностей зависит от выпускающего банка.

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Например, СберКарта системы «Мир» для всех предлагает бесплатное обслуживание при тратах от 5 тысяч рублей в месяц (150 рублей в месяц), ноль рублей за снятие наличных до 150 тысяч рублей в день в банкоматах Сбербанка. Уведомления стоят 60 рублей в месяц. Если это зарплатная карта Сбербанка, то ее обслуживание бесплатное без условий.

Есть банки, которые предлагают бесплатное обслуживание «Мира» без условий. Например, мультикарта «Мир» от ВТБ или «Альфа-банк». В ряде банков на картах «Мир» работают кешбэковые программы. Также практикуются скидки или начисление повышенных бонусов у партнеров при расчетах картой «Мир».

Большинство банков предоставляют возможность заказа карты «Мир» на сайте или в мобильном приложении с доставкой пластиковой карты на дом или в ближайшее отделение. Есть возможность оформить только электронную версию карты, однако учитывая возможную блокировку мобильных сервисов бесконтактной оплаты, лучше иметь стандартный пластиковый вариант банковских карт.