Россия ответит Starlink системой «Рассвет»

Космический интернет заработает в России — аэрокосмическая компания «Бюро 1440» вывела на орбиту вторую партию спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет». Они станут аналогом американских аппаратов Starlink.

Спутник группировки «Рассвет» на орбите Фото: © пресс-служба «Бюро 1440»

Запустить «Рассвет» планируется уже в 2027 году — заявлено тотальное покрытие территории России. Появится интернет в поездах и самолетах, а также мобильная связь из космоса. Скорость 1 Гб/сек на абонентский терминал, задержка сигнала до 70 миллисекунд,

Спутники

Компания «Бюро 1440» в конце марта вывела на орбиту первые 16 серийных спутников, в июле провела второй пакетный запуск низкоорбитальной спутниковой группировки — еще 16 аппаратов успешно отделились от носителя и вышли на связь с Центром управления полетами.

С учетом испытательных пусков, группировка на сегодня насчитывает около 40 аппаратов. После завершения проверок и ввода в эксплуатацию подсистем они начнут переход на целевую орбиту.

Далее запланировано практически непрерывное наращивание орбитального флота — к 2027 году разработчики отправят на орбиту 292 спутника связи, включая резервные аппараты. Такого количества достаточно для полного охвата всей России.

Как будет работать «Рассвет»

Главное отличие «Рассвета» от уже существующих систем космического интернета — высота орбиты. Спутники Starlink летают на высоте примерно в 550 километров. Российские аппараты расположатся выше — порядка 800 километров.

С большей высоты спутник «видит» большую площадь поверхности Земли и сможет покрыть больше территории. При этом задержка сигнала для такой дистанции остается сопоставимой с обычным кабельным интернетом.

Российские геостационарные спутники (например, «Ямал» или «Экспресс») для космического интернета не подходят. Они висят на высоте порядка 36 тысяч километров. Из-за гигантского расстояния сигнал идет очень долго, поэтому у пользователей будут раздражающие задержки.

Еще одной важной особенностью станет использование спутниками «Рассвет» лазерной связи — они смогут обмениваться данными между собой, минуя наземные станции. Starlink так не умеют. Это снизит зависимость от инфраструктуры на Земле.

Третьей фишкой российского проекта станет использование стандарта 5G NTN (Non-Terrestrial Network) — фактически, каждый спутник представляет собой обычную базовую станцию сотовой связи, только летающую в космосе.

Пользователи подключатся к космическому интернету через компактные абонентские терминалы («тарелки»). В перспективе обычные серийные смартфоны с поддержкой чипсетов 5G NTN смогут напрямую звонить через российские аппараты на орбите.

Кто сразу получит доступ

Первыми из федеральных операторов договор с «Бюро 1440» подписал «Мегафон». Документ предусматривает, что компания в 2027 году подключит 500 базовых станций оператора к системе спутниковой связи на базе низкоорбитальной группировки.

В первую очередь подключат удаленные станции, к которым нецелесообразно прокладывать волоконно-оптическую сеть. Сигнал будет доставляться из космоса на базовую станцию, а она раздаст космический интернет на устройства жителей удаленных регионов.

Аналогичные соглашения с «Бюро 1440» заключили «Аэрофлот» и РЖД — после коммерческого запуска группировки «Рассвет» Wi-Fi из космоса появится на борту российских самолетов, а также в поездах дальнего следования.