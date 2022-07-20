Ученые создали систему молекулярного тестирования для диагностики рака

Ученые Института молекулярной и клеточной биологии (ИМКБ) СО РАН разработали тест-систему для диагностики некоторых видов онкологических заболеваний с помощью молекулярного исследования, сообщает во вторник официальное издание СО РАН «Наука в Сибири».

В сотрудничестве с медицинскими и научными учреждениями Новосибирска, Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодара и Челябинска исследователи изучают определенный набор молекулярных маркеров и возможности их применения для выявления нескольких типов рака: щитовидной железы, шейки матки, желудка и лимфом.

В ходе работы специалисты определяют диагностические характеристики молекулярных тестов и проверяют полученные данные на независимых выборках пациентов.

«Уменьшить количество ненужных операций можно только с помощью молекулярных исследований», — сказал старший научный сотрудник ИМКБ СО РАН Сергей Титов. По словам ученого, такой метод выявления заболевания уже можно внедрять в клиническую практику.

Для рака шейки матки также проводится молекулярное тестирование, цель которого — дополнить цитологический анализ при скрининге. Ученые ИМКБ СО РАН рассматривают несколько вариантов определения этого типа онкологии: с использованием отдельных маркеров, пар маркеров и комбинации парных маркеров.

Самая важная диагностическая характеристика для молекулярного теста — предсказательная ценность положительного результата, другими словами, точность обнаружения раковых клеток в образце. В результате сравнения разных молекулярных тестов при скрининге оказалось, что выявление вируса папилломы человека высокого канцерогенного риска имеет наименьшую предсказательную ценность положительного результата.

Более эффективным диагностическим подходом, предложенным учеными ИМКБ СО РАН, является использование комбинации маркеров, включающей анализ уровней экспрессия микроРНК и белок-кодирующих генов. Работа в этом направлении продолжается.