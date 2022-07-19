Чиновников обязали общаться с людьми в соцсетях

Министерства и ведомства обязали завести официальные странички в социальных сетях и отвечать там на вопросы граждан, соответствующий закон вступил в силу.

«Сегодня социальные сети являются одной из тех связующих нитей, которые существуют между людьми и властью. Свое удобство, эффективность они уже неоднократно доказывали», — сказал «Российской газете» инициатор принятого закона, председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

В некоторых ведомствах уже стало правилом публиковать в телеграм-каналах. Но пока все это скорее жесты доброй воли. Принятые нормы вводят их за правило. Закон обязал чиновников взаимодействовать с людьми через соцсети.

Перечень соцсетей, где органы власти должны будут завести свои странички, определит правительство России.