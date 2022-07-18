H&M объявила об уходе из России

Торговая сеть H&M решила уйти из России — она временно откроет оффлайн-магазины для распродажи, говорится в официальном заявлении компании.

В заявлении отмечается, что это связано с «текущими операционными проблемами и непредсказуемым будущим». «После тщательного рассмотрения мы считаем невозможным, учитывая текущую ситуацию, продолжать наш бизнес в России», — приводит РБК слова гендиректора Хелены Хельмерссон.

Компания планирует временно открыть физические магазины для продажи оставшихся товаров в России.

H&M сфокусируется на том, чтобы обеспечить ответственное сворачивание операций и поддержать сотрудников наилучшим образом.

Компания работает в России с 2009 года. В H&M Group помимо одноименного бренда входят Monki, Weekday, COS, Arket, &Other Stories.