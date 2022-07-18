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Уникальное скифское украшение на шею нашли в Туве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено участниками экспедиции

Археологи нашли на раскопках в Туве шейное украшение в виде обруча, которое во многих народах имело сакральное значение, связанное с защитой владельца от злых духов, сообщает Российское географическое общество.

Курган Туннуг — культовый памятник раннескифского периода, входящий в состав тувинской Долины царей. В течение многих столетий Туннуг продолжал оставаться важной точкой в окружающем пространстве. Здесь проводились обрядовые ритуалы как во времена скифского царства, так и в более поздние эпохи.

Среди последних ценных экспонатов, обнаруженных археологами, — составная витая гривна и бронзовое орнаментированное зеркало. Подобных предметов в этом регионе еще не находили.

Гривна — шейное украшение в виде обруча, которое во многих народах имело сакральное значение, связанное с защитой владельца от злых духов. В скифскую эпоху такие украшения носили и женщины, и мужчины, однако эти находки предположительно датируются более поздним периодом — первой половиной I тысячелетия нашей эры.

Всего на данный момент археологам удалось раскопать семь секторов из 16, на которые поделен курган Туннуг. Полевой сезон продолжается, в этом году будет исследовано еще четыре погребения. Самое интересное, по предположениям ученых, ждет в центральной части кургана — этот сектор будет изучен последним.

Тема: Раскопали в Сибири
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Жизнь #История #Тува
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korvinsS

Думаю они выжмут из пендосов все что только смогут))) А потом кинут их через балабуку.

Asd10

Потеря лица на востоке приравнивает человека к отбросам. Вот дедушка попал...

Asd10

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Asd10

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