Уникальное скифское украшение на шею нашли в Туве

Археологи нашли на раскопках в Туве шейное украшение в виде обруча, которое во многих народах имело сакральное значение, связанное с защитой владельца от злых духов, сообщает Российское географическое общество.

Курган Туннуг — культовый памятник раннескифского периода, входящий в состав тувинской Долины царей. В течение многих столетий Туннуг продолжал оставаться важной точкой в окружающем пространстве. Здесь проводились обрядовые ритуалы как во времена скифского царства, так и в более поздние эпохи.

Среди последних ценных экспонатов, обнаруженных археологами, — составная витая гривна и бронзовое орнаментированное зеркало. Подобных предметов в этом регионе еще не находили.

Гривна — шейное украшение в виде обруча, которое во многих народах имело сакральное значение, связанное с защитой владельца от злых духов. В скифскую эпоху такие украшения носили и женщины, и мужчины, однако эти находки предположительно датируются более поздним периодом — первой половиной I тысячелетия нашей эры.

Всего на данный момент археологам удалось раскопать семь секторов из 16, на которые поделен курган Туннуг. Полевой сезон продолжается, в этом году будет исследовано еще четыре погребения. Самое интересное, по предположениям ученых, ждет в центральной части кургана — этот сектор будет изучен последним.