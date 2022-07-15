Красноярск вышел на второе место по «индексу» шаурмы

Москва заняла первое место среди городов-миллионников РФ по «индексу» шаурмы на июль 2022 года — на месячную зарплату жители столицы могут купить 406 порций этого блюда, за столицей следом оказался Красноярск, говорится в исследовании, который провел геосервис 2ГИС.

Аналитики ввели понятие «индекс» шаурмы — показатель отражает, сколько шаурмы можно купить на месячную зарплату. Как пояснили агентству в сервисе, данные о средней зарплате регионов были взяты из материалов Росстата.

Кроме того, рейтинг был составлен на основе медианной стоимости существующих ценников, а не их среднего арифметического значения, всего было проанализировано более 5,7 тысячи заведений общепита.

Победила Москва — при средней зарплате в 121 тысячу рублей и шаурме по 298 рублей можно купить 406 порций жареного на гриле мяса в лаваше. На второе место вышел Красноярск, опередив Петербург — в самом восточном из российских миллионников на среднюю зарплату можно купить 319 порций, а в Северной столице — 302.

Несмотря на то, что средняя зарплата по Росстату в Красноярском крае ниже, чем в Санкт-Петербурге (67 тысяч рублей против 81 тысячи), Красноярск вышел на первое место из-за более низкой стоимости шаурмы — 210 рублей.